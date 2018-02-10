В Амурской области местами выпадет слабый снег: прогноз погоды на 11 февраля

Фото: yandex.ru

В воскресенье, 11 февраля, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ночью температура опустится до минус 24–29 градусов, местами – до 33–38. Ветер – до 5 метров в секунду, местами – с усилением до 7-12-ти.

Днем в южных и центральных районах температура составит 15-20 градусов мороза, по северу – около минус 25-ти. В Благовещенске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – минус 25-27, днем – минус 16-18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Василий Кленин