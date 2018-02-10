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10февраля
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сегодня, 12:36 2

«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади

«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади
Фото: iz.ru

С 13 февраля авиакомпания «Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади, сообщает РИА Новости. Особенно его усилят на рейсах на курортных маршрутах и на Дальний Восток, дополняют «Известия».

В компании отмечается, что нормы провоза ручной клади не изменяются, а лишь усиливается контроль за их соблюдением.

Контроль будет действовать как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж и, в случае превышения бесплатной нормы багажа, оплатить его сверхнормативный вес. Если в таком случае пассажир не станет оплачивать провоз багажа, компания может отказать ему в перевозке.

Такая мера связана с жалобами пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади на борту самолета.

«Перевозчики выборочно применяют усиленный контроль. В первую очередь это касается направлений, где традиционно пассажиры летают с большим количеством багажа и ручной клади. Это курортные направления, Дальний Восток, некоторые национальные республики, где до сих пор путешествуют большими дружными семьями и привозят из далеких теплых краев все, что напоминает о родной стране. Плохого в этом нет, но, конечно, перевесы бывают колоссальные», – подчеркивает Пантелеев.

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#транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад



    Особенно его усилят на рейсах на курортных маршрутах и на Дальний Восток,



    А я бы ужесточил этот контроль к пассажирам с московской пропиской.

    Так логичнее, у них уровень доходов выше.

    Что за дискриминация по признаку региона проживания?

    Долбанулись совсем, или Россия уже окончптельно и бесповортоно в папуасию бесправную превратилась?

    ///

    Тарифы приводим в соответствие, субсидируем перевозки пассажиров на ДВ, потому как это тоже Россия (о чём давно позабыли ), а уж затем пытаемся наводить порядок с багажом. И причём по всем направлениям одинаково.

  • Gelo

    Gelo
    5 часов назад

    Изначально закон об отмене бесплатного багажа был принят как дискриминация дальневосточников!!! На Дальний восток билеты так и остались дорогими, так ещё и за багаж приходится платить... Кто из дальневосточников летает в отпуск без багажа?

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