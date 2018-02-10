«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручной клади

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В компании отмечается, что нормы провоза ручной клади не изменяются, а лишь усиливается контроль за их соблюдением.

Контроль будет действовать как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным «Аэрофлотом», пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж и, в случае превышения бесплатной нормы багажа, оплатить его сверхнормативный вес. Если в таком случае пассажир не станет оплачивать провоз багажа, компания может отказать ему в перевозке.

Такая мера связана с жалобами пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади на борту самолета.

«Перевозчики выборочно применяют усиленный контроль. В первую очередь это касается направлений, где традиционно пассажиры летают с большим количеством багажа и ручной клади. Это курортные направления, Дальний Восток, некоторые национальные республики, где до сих пор путешествуют большими дружными семьями и привозят из далеких теплых краев все, что напоминает о родной стране. Плохого в этом нет, но, конечно, перевесы бывают колоссальные», – подчеркивает Пантелеев.