В Белогорске мужчина обокрал спящую собутыльницу на 39 тысяч рублей

Фото: CrimYakutia.ru

В Белогорске женщина обнаружила, что у нее пропали золотые украшения и сотовый телефон на общую сумму 39 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что накануне вечером женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. После того как хозяйка уснула, тот забрал лежащий на столе телефон, снял с нее обручальное золотое кольцо и золотую сережку и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления – жителя Белогорска 1973 года рождения. Установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. По версии следствия, 21 января 2018 года он похитил телефон у приятеля, к которому зашел в гости.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, проводится расследование, сообщает пресс-служба областного управления МВД.