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сегодня, 12:13 5

В Белогорске мужчина обокрал спящую собутыльницу на 39 тысяч рублей

В Белогорске мужчина обокрал спящую собутыльницу на 39 тысяч рублей
Фото: CrimYakutia.ru

В Белогорске женщина обнаружила, что у нее пропали золотые украшения и сотовый телефон на общую сумму 39 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что накануне вечером женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. После того как хозяйка уснула, тот забрал лежащий на столе телефон, снял с нее обручальное золотое кольцо и золотую сережку и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления – жителя Белогорска 1973 года рождения. Установлено, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. По версии следствия, 21 января 2018 года он похитил телефон у приятеля, к которому зашел в гости.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, проводится расследование, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Белогорск город мечта, здесь даже у квочей на мелкие расходы всегда заваляются в кармане десятки тысяч рублей.

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    КВЖД наса а не васаБелогорск город мечта, здесь даже у квочей на мелкие расходы всегда заваляются в кармане десятки тысяч рублей.


    Текст читать не пробовали?

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    вот это любоФФФ)))))

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. После того как хозяйка уснула, тот забрал лежащий на столе телефон, снял с нее обручальное золотое кольцо

    Муж обьелся груш?Терпила,оказывается,та еще верная жена(видимо с пониженной социальной ответственностью)!Поделом!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Это же сколько надо было выжрать,чтобы не почувствовать,как обручалку снимают?

    Я бы на месте мужа такую выгнал нафиг!

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