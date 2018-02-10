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10февраля
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сегодня, 11:10 0

В амурском музее откроется выставка радиоприемников

В амурском музее откроется выставка радиоприемников

Редкий радиоприемник, произведенный в 1938 году, можно будет увидеть в Амурском краеведческом музее. Во вторник, 13 февраля, в фойе откроется выставка «На радиоволне». На ней представят коллекцию радиоприемников из музейных фондов.

Выставка приурочена ко Всемирному дню радио, который ежегодно отмечается 13 февраля.

Посетители увидят более 30 радиоприёмников, наушники, комплектующие детали, выпущенные с 1938 по 2000 годы.

Одним из самых интересных экспонатов является радиоприёмник СВД-13999 (сетевой всеволновый с динамиком), произведённый на Александровском радиозаводе № 3 в 1938 году. Экспонат принадлежал ветерану трудового фронта Великой Отечественной войны И.С. Бурундукову. Также представлены будут редко экспонирующиеся экземпляры: радиоприемник «Spidola-231» (Рига, 1970-е годы).

Выставка открыта до 4 марта.

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#отдых #память

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