Американец во время церемонии открытия ОИ–2018 развернул российский флаг

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«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», – отметил Вахуда.

МОК в заявлении 25 января уточнил, что «демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена», – пишет «Р-Спорт». При этом в заявлении отмечалось, что «если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».

Ранее бобслеист Максим Андрианов рассказал, что настроение спортсменов улучшилось после появления на трибунах российских флагов.

Зимние Олимпийские игры–2018 стартовали в южнокорейском городе Пхенчхан. Торжественная церемония открытия прошла в пятницу, 9 февраля, хотя, первые соревнования по керлингу и прыжкам с трамплина стартовали еще 8 февраля.

МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде. Российские спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях в статусе «олимпийские спортсмены из России» (OAR) под олимпийским флагом. При этом 45 спортсменов и два тренера к участию в соревнованиях не были допущены даже в этом звании.