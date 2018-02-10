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10февраля
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сегодня, 10:55 10

Американец во время церемонии открытия ОИ–2018 развернул российский флаг

Американец во время церемонии открытия ОИ–2018 развернул российский флаг
Фото: sputniknewslv.com

Американец Филипп Вахуда развернул на трибунах российский флаг во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчане. Об этом сообщает ИА «Газета».

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», – отметил Вахуда.

МОК в заявлении 25 января уточнил, что «демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена», – пишет «Р-Спорт». При этом в заявлении отмечалось, что «если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».

Ранее бобслеист Максим Андрианов рассказал, что настроение спортсменов улучшилось после появления на трибунах российских флагов.

Зимние Олимпийские игры–2018 стартовали в южнокорейском городе Пхенчхан. Торжественная церемония открытия прошла в пятницу, 9 февраля, хотя, первые соревнования по керлингу и прыжкам с трамплина стартовали еще 8 февраля.

МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде. Российские спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях в статусе «олимпийские спортсмены из России» (OAR) под олимпийским флагом. При этом 45 спортсменов и два тренера к участию в соревнованиях не были допущены даже в этом звании.

Просмотров всего: 2862

#спорт

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    6 часов назад

    Провокатор. Российских спортсменов могут отстранить от соревнований.

  • Манчини

    Манчини
    5 часов назад

    с хрена отстранить

    болельщикам же разрешили флаги

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Что то лицо этого американца очень напоминает "рязанского парня"))). Да и фамилия англосакская 146%, правда об этом молчок. Пропаганд..

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Смотрела фигурное катание. Командные соревнования. Показывали трибуны.

    С российским флагом были зрители. Не сказать, что много, но были.

    Команда наша сидела на трех рядах. В красной, советской форме.

    Флагов не демонстрировали. Но вокруг зрители, ​национальность их не знаю,

    были с нашими флагами. Никаких запретов или придирок к ним не видела.

  • Манчини

    Манчини
    3 часа назад



    Команда наша сидела на трех рядах. В красной, советской форме.



    опять схватились за то, что не ими создано

    и в этом они все

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    Трамп, теперь ты понимаешь, что ты не прав.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Доппельгангер

    Что то лицо этого американца очень напоминает "рязанского парня"))). Да и фамилия англосакская 146%, правда об этом молчок. Пропаганд..



    Ага,полюбому майор СВР или ГРУ!А может и званием повыше!Заслан Путиным еще в 197 каком то году (по данным инсайдеров) при рождении,ибо это все спецоперация(уже ТОГДА ПУТИН влиял на все,ужосс).Так начиналась спецоперация по посадке на трон Америки Трампа!

    Херню не несите уже,хотя допускаю,что он потомок переселенцев в Америку из России,кто знает

    Для вас же остается огромное поле для неуемной фантазии в части заговора!Пример дебилизма я привел!

  • Манчини

    Манчини
    1 час назад

    Чхишвабрашван

    Трамп, теперь ты понимаешь, что ты не прав.



    точно

    и не зря лярды в пропаганду вкидываются

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Манчини

    Чхишвабрашван

    Трамп, теперь ты понимаешь, что ты не прав.



    точно

    и не зря лярды в пропаганду вкидываются



    Долларов,долларов,миллиарды долларов!

    А че не триллионы,как тут одна бабка сказала?

  • Манчини

    Манчини
    2 минуты назад

    не знаю чего не триллионы

    на рашу тудэй

    ее в качель

    лярды тратяться

    самая зашибись оплачиваеиая работа

    к сведению журналистов местных

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