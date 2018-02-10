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В Тындинском районе произошло землетрясение

В Тындинском районе произошло землетрясение
Фото: shorouknews.com

В пятницу, 9 февраля, около 20:00 на территории ряда населенных пунктов Тындинского района – в поселках Аносовский, Беленький, Кувыкта – ощущались подземные толчки. Приборы зафиксировали колебание земной коры на глубине 10 тысяч метров, с магнитудой 3. Толчки были до трех–четырех баллов.

По уточненной информации из учреждения РАН – Якутского филиала Сибирского отделения Геофизической службы – эпицентр землетрясения находился в Тындинском районе, в 15 километрах севернее поселка Кувыкта.

Сразу же после колебаний земли в Аносовском, Беленьком и Кувыкте начали работать комиссии для обследования зданий и сооружений населенных пунктов на предмет повреждений и разрушений. В результате обследования разрушений и жертв нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Звонков в ЕДДС Тындинского района от граждан не поступало, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#природа #происшествия #Тында

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