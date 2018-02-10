В АОДНТ покажут фильм для людей с ограничениями по слуху и зрению

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В субботу, 10 февраля, в Благовещенске состоится первый в 2018 году бесплатный кинопоказ для людей с ограничениями по слуху и зрению. Он начнется в 14:00 в киноконцертном зале Амурского областного дома народного творчества.

На первый кинопоказ приглашены жители благовещенского дома ветеранов. Фильмом, открывающим проект, станет комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года.

Кинопоказы осуществляются в рамках государственной программы «Доступная среда», направленной на устранение визуальных и звуковых барьеров для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха.

Организаторы показов в Благовещенске: областной минкульт и АОДНТ. Проект реализуется при поддержке областного минсоцзащиты при взаимодействии с Амурским региональным отделением Всероссийского общества глухих и Амурской областной организацией Всероссийского общества слепых.