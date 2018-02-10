Амурские спасатели обеспечат безопасность «Лыжни России–2018»

10 февраля безопасность на «Лыжне России» в Благовещенске будут обеспечивать спасатели и инспекторы ГИМС. Уже принят ряд мер по обеспечению безопасности участников.

В частности, проведены замеры льда на месте будущей трассы – это второе Владимировское озеро: минимальная толщина составила 90 сантиметров, максимальная – 110.

Чтобы спортсмены и зрители могли погреться, спасатели установят палатки с обогревом, а при возникновении нештатных ситуаций окажут помощь. Автомобиль спасателей, который будет дежурить на месте проведения соревнований, оснащен всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Участникам и зрителям о мерах безопасности на льду напомнят государственные инспекторы ГИМС.

Пожарные и спасатели не только будут заботиться о безопасности людей, но и сами встанут на лыжи. На трассу выйдут сотрудники МЧС Александр Шелковников, Дмитрий Лескевич, Николай Плотицин. Вместе с Романом Пономаренко, председателем регионального отделения федерации пожарно-прикладного спорта, побежит и его девятилетняя дочь Екатерина.

В Зее примет участие в лыжном забеге Александр Засухин, в Белогорске – Алексей Полодюк, в Свободном – Александр Лескевич , Сергей Мазанник и Марина Ларина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 10 февраля, в Амурской области состоится массовое мероприятие «Лыжня России». В Благовещенске оно пройдет на втором Владимировском озере Желающие могут принять участие в забегах на 2 018, 5 000 и 10 000 метров. Также для горожан профессионалы проведут мастер-классы по катанию на лыжах.