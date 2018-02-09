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9 февраля 2018, 23:28 5

В Благовещенске каждый день от отравления умирают собаки

В Благовещенске каждый день от отравления умирают собаки

Случаи отравления собак участились в столице Приамурья. Зоозащитники бьют тревогу – за последние три дня погибли три пса, двое из них не были безнадзорными. Собаководов просят быть внимательнее.

«Последнее время участились случаи отравления крысиным ядом. Смерть молниеносная, собаки даже не доезжают до клиник, что ж там говорить. Машина просто не успевает доехать до пострадавшей. Прошлый год была травля, но препарат, взаимодействуя со снегом, окрашивался в розовый цвет. Сейчас же все намного подлее, яд не видно», – написали в Инстаграме в аккаунте зоозащитной организации «Кошкин дом».

Смертельный препарат можно принести с обувью в дом, предупреждают волонтеры. Зоозащитники вспоминают прошлогоднюю историю с розовым снегом, когда в Благовещенске погибли от яда сразу несколько собак. В этот раз никаких подозрительных следов на снегу не замечали.

«Хаски отравили в микрорайоне. Они сначала в одной клинике капались, потом в другую перевели, и ночью собака умерла. Черную собаку, которая, скорее всего, безнадзорная была, ее в районе тубдиспансера нашли. Сегодня за ней приехали волонтеры, а она уже умерла. Еще одну собаку, крупную, в ошейнике, в частном секторе отравили в районе пересечения улиц Лазо и Октябрьской. Получается, весь периметр города», – рассказала волонтер организации «Кошкин дом» Ольга Кривицкая.

Уже в клинике выяснили, что домашнего пса отравили крысиным ядом. В других случаях, возможно, использовали другие препараты, но все собаки погибли в мучениях.

«Зачистка бездомных животных таким методом это мерзко и подло. В этой трусливой войне погибают в адских муках, в судорогах животные откусывают себе языки. Спасти практически невозможно. Помните, что все стаи на улицах – это деяния человека», – обращаются к читателям зоозащитники.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    собаки бывают очень агрессивными

  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    Люди, судя по всему, более агрессивны, их тоже нужно травить? Человек, способный таким мерзким способом убить живое существо, полная мразь!

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    собак надо изолировать-многие из них опасны для людей

  • БАКС

    БАКС
    6 часов назад

    Бездействие власти порождает действия людей...Видать кого-то достало такое бытие,решили подлостью заняться.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    5 часов назад

    Уроды кто травит собак таким образом ,я если увижу подозрительное телодвижение таких уродов на улице пусть не обижаются мало не покажется ,этот крысиный яд будет у них в одном месте.

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