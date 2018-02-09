Пешком на 10 этаж: белорусские лифты подводят благовещенцев

В Благовещенске жителям одного из домов приходится каждый день покорять домашний эверест и подниматься пешком. Лифты в 10-этажном доме работают с перебоями, а в одном из подъездов лифт был обездвижен больше двух месяцев.

Подниматься по ступеням на десятый этаж Николаю Сигачёву приходится почти каждый день. Мужчина с семьёй живет здесь уже полтора года и говорит, по пальцам может пересчитать, сколько раз в первом подъезде работал лифт. Из-за того, что он регулярно ломается, жители квартир, в том числе пенсионеры, вынуждены подниматься домой по лестнице.

«Лифт, даже если и работает, в неделю раза три встаёт. То есть мне с 10 этажа приходится спускаться и подниматься регулярно. Это как лотерейный билет – даже если поедет он, не факт, что доедешь», – жалуется житель дома по ул. Красноармейской Николай Сигачёв.

Некоторые жильцы застревали в кабине лифта не раз, рассказывает Николай. Ему, можно сказать, повезло – коротать время в замкнутом пространстве пока не приходилось. Недавно лифт отремонтировали. В четвёртом подъезде специалисты неполадки тоже устранили. Правда, перед этим жильцы всё же успели ощутить неудобства.

«Мне как инвалиду с опорно-двигательным аппаратом подниматься на 10 этаж пешком было неудобно. Я была заложницей своей квартиры. Иногда сидела без хлеба. С лифтом какая была проблема: день работал, три стоял. В компании нам говорили, что мы ждем запчасти, и лифт подолгу не работал», – вспоминает жительница дома Надежда Правдиченко.

Жители второго подъезда вместо лифта тоже регулярно пользуются лестницей. В механизме необходимо заменить запчасти, объяснили в обслуживающей организации. Жильцов третьего подъезда участь покорителей домашнего Эвереста тоже не миновала – подниматься пешком до 10 этажа им пришлось больше двух месяцев подряд.

«От управляющей компании нет реакции. Пришёл бы инженер и объяснил ситуацию, а так никакой информации. Мы платим им деньги за обслуживание, а никакой реакции нет», – рассказывает житель дома по ул. Красноармейской Ринат Файзрахманов.

«Мы думали, что неисправность устранят быстро, мы подождем две недели, как нам обещали, а ждали два месяца. 13 числа они заказали детали, 20 проплатили, и с тех пор мы ждём запчасти», – объясняет житель дома Игорь Легкодух.

В обслуживающей организации пояснили – все лифты в этом доме были выпущены в 2000-х годах, причем в другом государстве, и запчасти для них купить невозможно. Конкретно в этом лифте сломался так называемый ловитель – это устройство сработает в случае, если лифт вдруг начнет падать.

«Изготавливаются только по лицензии. 6 числа мы отправили заявку в город Могилёв в Белоруссии. Потом они ответили 13 числа на запрос и выставили счёт. Обещали сделать за 25 дней, но так как из Белоруссии запчасти отправляются только два раза в месяц, то нам они были отправлены только пятого числа», – пояснила мастер обслуживающей организации ООО «Управдом-лифт» Анжелика Мальцева.

Новую запчасть уже установили – сразу после того, как люди вышли обсудить проблемы дома на собрании. За два месяца простоя жильцам пообещали сделать перерасчет. Ходьба по лестнице пешком здесь никому не нравилась.