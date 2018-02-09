Обманутые амурские дольщики получают компенсации из бюджета

Фото пресс-службы правительства Амурской области

После 12 февраля еще 21 амурский дольщик получит господдержку. О графике выплат компенсаций рассказал на встрече губернатор Приамурья Александр Козлов.

«Министерством соцзащиты начата активная работа по проведению выплат дольщикам. В конце 2017 года средства уже были перечислены 17 дольщикам. До конца февраля 2018 года необходимо завершить первый большой этап и перечислить деньги 103 дольщикам, стоящим в 1, 2, 3 и частично 4-й очередях. На эти цели выделено 105 миллионов рублей», – сказал Александр Козлов.

33 гражданам деньги были перечислены в феврале 2018 года. Еще 21 человек получит деньги в начале следующей недели. В настоящее время в работе в министерстве имущественных отношений региона находятся документы еще 79 обманутых дольщиков.

«Чтобы полностью закрыть четвёртую очередь, необходимы деньги ещё для 31 человека. Вопрос о выделении дополнительных денег будет рассмотрен в конце февраля на сессии законодательного собрания области», – прокомментировал глава региона.

Срок подачи заявлений на предоставление мер господдержки продлили. За помощью обратились еще 13 амурчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам был утвержден правительством области в октябре 2017 года. Всего за помощью обратились 339 дольщиков, из них в реестр включили 325 человек. В декабре 2017 года 20,5 миллиона рублей получила первая группа амурчан, в которую вошли 17 человек.