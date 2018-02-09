Амурчане поучаствуют в военно-историческом фестивале в Санкт-Петербурге

В фестивале военно-исторического движения «Рекон», который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие двое амурчан. Они станут единственными представителями от Амурской области в дальневосточной сборной.

Благовещенец Алексей Зимников вместе с коллегами создал в Благовещенске центр изучения истории для детей и молодежи «Летопись». Он находится в областном доме народного творчества. Комната напоминает оружейную древних воинов. Здесь дети могут узнать, что обычный пехотный меч времен Древней Руси весил полтора килограмма, а кольчуга состояла из 25 тысяч колец и каждое заклепывалось.

«Все это мы детям даем подержать в руках, чтобы они все запоминали и на основе мышечной памяти, не только мозгами. Не только в фильмах видели, но и могли друзьям рассказать, что сами видели ту или иную вещь и она была такая-то», – рассказывает художественный руководитель театра огня «Одержимые» и клуба любителей истории «Летопись» Алексей Зимников.

Алексей Зимников и Илья Тян – участники двух исторических клубов «Руна» и «Ясень» – и их третий единомышленник Тимур Медников из клуба изучения истории «Блэквуд», еще в 2016 году решили создать центр. Сейчас к ним присоединились ребята из театра огня «Одержимые» и лучники «Племени Совы». Все участники центра, включая и приходящих мастеров прикладного творчества, регулярно встречаются со школьниками и всеми, кто хочет больше узнать об истории Древней Руси. Они собрали свои костюмы и образцы вооружения и получился уникальный музей, а заодно и образовательный центр. Все экспонаты в нем ручной работы, что-то куплено, а что-то сделано местными мастерами.

«Мастер на основе исторических находок дорабатывает и делает вооружение более красочным. Люди могут прийти и посмотреть, что это ручная ковка. Мастер сам кует, сам наносит рисунки», – поясняет Алексей Зимников.

Например, обмотки сделаны из шерсти, которая прядется вручную. Некоторые сплетены в Благовещенске на специальных дощечках, которые есть в музее, так же как и специальный станок, на котором плетут тесьму для поясов и украшения. Есть и рубаха, выкройки для которой были взяты из археологических находок. Она полностью сшита вручную из домотканины.

«Ее на Западе на домашних станках вручную девушки прядут, а мы ее покупаем отрезами и кроим, как надо, и шьем», – рассказывает мастер.

Часть экспонатов находится на других выставках, если собрать их вместе – комнаты не хватит. Реконструкторам хотелось бы еще оборудовать мастерские. Подобные центры есть во многих городах России, потому что любителей истории в стране немало. В двадцатых числах февраля многие из них соберутся в Санкт-Петербурге на военно-исторический фестиваль. В сборной Дальнего Востока будут и благовещенцы – Алексей Зимников и Оксана Шишенко. Они не только станут участниками турнирных сражений, но и получат новые знания на мастер-классах по проведению исторических фестивалей.