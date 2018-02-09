Александр Козлов предложил благоустроить в Благовещенске район КПП

Свое предложение по благоустройству общественных территорий в Благовещенске внес губернатор Амурской области. Александр Козлов заполнил бланк в пункте приема предложений в Общественно-культурном центре.

«Считаю, что особое внимание нужно уделить отдалённым районам города. Потому что центр уже практически сформирован, а вот другим городским районам ещё многого не хватает. Поэтому мой выбор сегодня – это район КПП. А вообще, предложения, которые собирают в рамках голосования, – это подсказка всем градоначальникам. Ведь это именно те места, которые больше всего интересуют горожан. Мы уже проговорили с мэрами 6 участвующих в голосовании городов, что нужно будет учесть все предложения. Если районы не выиграют в этой программе, то стоит попытаться включить их в другие программы. Потому что это мнение людей, и это мнение крайне важно», – прокомментировал своё решение Александр Козлов.

В 6 муниципалитетах области принято уже около 26 тысяч предложений. Выбор делали жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи. Эти города участвуют во всероссийском проекте «Комфортная городская среда». Благодаря этой программе в прошлом году были благоустроены 38 дворовых и 8 общественных территорий в Приамурье. В частности, деньги пошли на возрождение городского парка в Свободном и большую детскую площадку на набережной реки Амур в Благовещенске.

Итоговая выемка бланков состоится 10 февраля. Результаты подсчета голосов будут опубликованы на сайтах муниципальных образований. Для террирорий-лидеров подготовят дизайн-проекты и вынесут их на общественное рейтинговое голосование. Оно пройдёт 18 марта 2018 года.

Территория, набравшая максимальное количество голосов, будет благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной среды».