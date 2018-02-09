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9 февраля 2018, 19:32 5

Александр Козлов предложил благоустроить в Благовещенске район КПП

Александр Козлов предложил благоустроить в Благовещенске район КПП

Свое предложение по благоустройству общественных территорий в Благовещенске внес губернатор Амурской области. Александр Козлов заполнил бланк в пункте приема предложений в Общественно-культурном центре.

«Считаю, что особое внимание нужно уделить отдалённым районам города. Потому что центр уже практически сформирован, а вот другим городским районам ещё многого не хватает. Поэтому мой выбор сегодня – это район КПП. А вообще, предложения, которые собирают в рамках голосования, – это подсказка всем градоначальникам. Ведь это именно те места, которые больше всего интересуют горожан. Мы уже проговорили с мэрами 6 участвующих в голосовании городов, что нужно будет учесть все предложения. Если районы не выиграют в этой программе, то стоит попытаться включить их в другие программы. Потому что это мнение людей, и это мнение крайне важно», – прокомментировал своё решение Александр Козлов.

В 6 муниципалитетах области принято уже около 26 тысяч предложений. Выбор делали жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи. Эти города участвуют во всероссийском проекте «Комфортная городская среда». Благодаря этой программе в прошлом году были благоустроены 38 дворовых и 8 общественных территорий в Приамурье. В частности, деньги пошли на возрождение городского парка в Свободном и большую детскую площадку на набережной реки Амур в Благовещенске.

Итоговая выемка бланков состоится 10 февраля. Результаты подсчета голосов будут опубликованы на сайтах муниципальных образований. Для террирорий-лидеров подготовят дизайн-проекты и вынесут их на общественное рейтинговое голосование. Оно пройдёт 18 марта 2018 года.

Территория, набравшая максимальное количество голосов, будет благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной среды».

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#выборы #губернатор #строительство

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    11 часов назад

    Фонари из железобетона...Скамейки из бетонных блоков. Цветочные вазоны приваренные к забетонированной вертикально рельсе. Там ониждетей не надо провоцировать благоустройством...

  • full

    full
    11 часов назад

    Диванный аналитик

    Фонари из железобетона...Скамейки из бетонных блоков. Цветочные вазоны приваренные к забетонированной вертикально рельсе. Там ониждетей не надо провоцировать благоустройством...



    Идеально круглые формы надежнее. Но только, чтобы не двигались!

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    та денег всё равно нет-но поболтать об этом можно

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Я предлагаю обустроить Россию. Аплодисментов не надо. Я этого не люблю.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    6 часов назад

    Предлагаю КПП выделить в особый район Благовещенка.

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