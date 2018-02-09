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9 февраля 2018, 19:21 14

Белогорская больница получила современную скорую

Белогорская больница получила современную скорую

Ключи от нового автомобиля скорой помощи губернатор Приамурья Александр Козлов вручил бригаде Белогорской больницы. Автомобиль оснащен самым современным медицинским оборудованием.

«В Приамурье между населенными пунктами немалые расстояния, суровый климат, поэтому очень важен вопрос оперативной и комфортной доставки пациента в больницу. Именно поэтому обновлению автопарка социальных учреждений в Амурской области уделяется особое внимание. Я уверен, модернизация транспорта в больницах региона будет продолжена», – отметил Александр Козлов.

Новая скорая оснащена аппаратурой для искусственной вентиляции легких, для слежения за жизненными функциями организма, электрокардиографом и другой техникой.

Всего в рамках распоряжения правительства Российской Федерации для обеспечения моногородов в Амурскую область были поставлены 3 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Один пополнил автопарк Белогорской больницы, два других в ближайшее время поступят в Тынду и Райчихинск.

В декабре 2017 года Александр Козлов вручил ключи от 11 карет скорой помощи бригадам из медицинских учреждений из разных районов Амурской области.

Просмотров всего: 344

#Белогорск #здоровье #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    10 часов назад

    Ещё бы и современное медоборудование. Нет даже томографа. Что бы сделать какое-то обследование, нужно ехать в Благовещенск в платную клинику.

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Алиса65

    Ещё бы и современное медоборудование. Нет даже томографа. Что бы сделать какое-то обследование, нужно ехать в Благовещенск в платную клинику.



  • Соната

    Соната
    10 часов назад

    а где-то в области ноги отмораживают в квартирах...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    9 часов назад

    Алиса65Ещё бы и современное медоборудование. Нет даже томографа. Что бы сделать какое-то обследование, нужно ехать в Благовещенск в платную клинику.


    Лжица. Давно уже есть томограф и еще прайс услуг, если не по полису делать КТ.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Сейчас налетят коммунисты-пенсионеры и скажут что всё равно всё плохо.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    9 часов назад

    Рюмкин-ЗадунайскийСейчас налетят коммунисты-пенсионеры и скажут что всё равно всё плохо.


    Да она уже рассказывала как при Брежневе реки были чище, послушнее, природа - природнее и прочая ерунда. Пробовал доводить рядовые факты - не доходят, путает их. Обычные признаки старческой деменции...

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    8 часов назад

    vertex
    Алиса65

    Ещё бы и современное медоборудование. Нет даже томографа. Что бы сделать какое-то обследование, нужно ехать в Благовещенск в платную клинику.





    Томограф в скорую???!!! Вы тогда совсем дорогу в поликлинику забудете!!!

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Вр€динк@

    vertex

    Алиса65

    Ещё бы и современное медоборудование. Нет даже томографа. Что бы сделать какое-то обследование, нужно ехать в Благовещенск в платную клинику.







    Томограф в скорую???!!! Вы тогда совсем дорогу в поликлинику забудете!!!


    Не хожу по поликлиникам. Здоровье дороже.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    8 часов назад

    Я про тоже... Любите, когда поликлиника к вам приезжает...

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Вр€динк@

    Я про тоже... Любите, когда поликлиника к вам приезжает...



    Ко мне никто не приезжает, не дождетесь))) За что только отчисления идут, непонятно))). Вы медсестрой работаете?

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    8 часов назад

    vertex
    Вы медсестрой работаете?


    Нет. Хотя можете пофантазировать ;)))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    8 часов назад

    Вр€динк@Нет. Хотя можете пофантазировать ;)))


    У тебя есть белый халат и спирт? ))

  • mihlena

    mihlena
    7 часов назад

    Здорово ! Еще бы на Благовещенский район внимание обратили!

  • Мелисса

    Мелисса
    7 часов назад

    Белогорской больнице много ещё чего надо....

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