Белогорская больница получила современную скорую

Ключи от нового автомобиля скорой помощи губернатор Приамурья Александр Козлов вручил бригаде Белогорской больницы. Автомобиль оснащен самым современным медицинским оборудованием.

«В Приамурье между населенными пунктами немалые расстояния, суровый климат, поэтому очень важен вопрос оперативной и комфортной доставки пациента в больницу. Именно поэтому обновлению автопарка социальных учреждений в Амурской области уделяется особое внимание. Я уверен, модернизация транспорта в больницах региона будет продолжена», – отметил Александр Козлов.

Новая скорая оснащена аппаратурой для искусственной вентиляции легких, для слежения за жизненными функциями организма, электрокардиографом и другой техникой.

Всего в рамках распоряжения правительства Российской Федерации для обеспечения моногородов в Амурскую область были поставлены 3 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Один пополнил автопарк Белогорской больницы, два других в ближайшее время поступят в Тынду и Райчихинск.

В декабре 2017 года Александр Козлов вручил ключи от 11 карет скорой помощи бригадам из медицинских учреждений из разных районов Амурской области.