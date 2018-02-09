В Благовещенске тушат пожар в частном доме (видео)
В Благовещенске 9 февраля во второй половине дня случился пожар в частном доме, расположенном в районе Пушкина – Амурской. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 16:59. На место выехали три боевых расчета, в настоящее время пожарные борются с огнем.
Судя по видеокадрам, присланным очевидцами в редакцию Амур.инфо, на подмогу сотрудникам МЧС пришли и местные жители. Люди пытаются потушить огонь, заливая его водой из шланга с соседнего участка. Информации о пострадавших нет.
Между тем, как сообщают горожане, дом был определен под снос. Хозяев внутри во время возгорания не было. Незадолго до пожара из жилища вывезли пожилого мужчину. Соседний участок продаётся.
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