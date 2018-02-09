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9февраля
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сегодня, 17:28 5

В Благовещенске тушат пожар в частном доме (видео)

В Благовещенске тушат пожар в частном доме (видео)

В Благовещенске 9 февраля во второй половине дня случился пожар в частном доме, расположенном в районе Пушкина – Амурской. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 16:59. На место выехали три боевых расчета, в настоящее время пожарные борются с огнем.

Судя по видеокадрам, присланным очевидцами в редакцию Амур.инфо, на подмогу сотрудникам МЧС пришли и местные жители. Люди пытаются потушить огонь, заливая его водой из шланга с соседнего участка. Информации о пострадавших нет.

Между тем, как сообщают горожане, дом был определен под снос. Хозяев внутри во время возгорания не было. Незадолго до пожара из жилища вывезли пожилого мужчину. Соседний участок продаётся.

Просмотров всего: 543

#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    участок в 12 соток, рядом должны начать строить 10 этажный дом. Кто-то снижает издержки?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    28 минут назад

    Его уж вроде начали строить.

  • matushka

    matushka
    25 минут назад

    Специально подожгли

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Кто застройщик?

  • 55

    55
    10 минут назад

    Ещё не прочитав текст, а по фото смотрю, как-то знакомое место в Благовещенске. Хотя там бульдозер, а не пожары нужны. Собственники видимо жлобы оказались.

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