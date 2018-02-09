Из-за долгов амурчанин лишился машин Range Rover и Nissan Caravan

Фото: ebuddynews.com

Судебные приставы арестовали у жителя Амурской области два автомобиля. Транспорта мужчина лишился из-за долгов. По предварительной оценке, стоимость арестованных машин составляет более 1 миллиона рублей.

Судебные приставы Благовещенска возбудили исполнительное производство о взыскании с амурчанина задолженности по кредитным и налоговым платежам. Сумма его долга превысила 3 миллиона рублей. Приставы получили информацию, где находится имущество должника, и выехали по этому адресу.

В одном из гаражных массивов приставы обнаружили автомобили Range Rover и Nissan Caravan, принадлежащие неплательщику. При осмотре машин было установлено, что они имеют многочисленные внешние повреждения. В присутствии понятых были составлены акты описи и ареста этого транспорта.

Автомобили были изъяты и переданы на хранение взыскателю по исполнительному производству. В дальнейшем, после проведения экспертной оценки, машины передадут на реализацию. Полученные средства пойдут на погашение долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.