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В Благовещенске горожанин помог полицейским раскрыть преступление

В Благовещенске горожанин помог полицейским раскрыть преступление
Фото: vesti42.ru

В пятницу, 9 февраля, в Благовещенске возле банкомата двое неизвестных под угрозой оружия забрали у мужчины 9 000 рублей и скрылись. Потерпевший обратился в полицию, оперативный дежурный незамедлительно сориентировал все наружные полицейские наряды и патрули на их поиск.

Прибывшему на место происшествия наряду дорожно-патрульной службы ГИБДД помог неравнодушный горожанин. Он указал возможное местонахождение злоумышленников. Полицейские задержали обоих подозреваемых и доставили в их дежурную часть.

По факту разбоя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания.

Полиция благодарит неравнодушного гражданина за содействие в раскрытии преступления, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    7 минут назад

    Надо было вовремя скидывать машинки (продать, подарить, заложить и т д) и обломились бы ПриХвосты

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