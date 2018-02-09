В Благовещенске горожанин помог полицейским раскрыть преступление
В пятницу, 9 февраля, в Благовещенске возле банкомата двое неизвестных под угрозой оружия забрали у мужчины 9 000 рублей и скрылись. Потерпевший обратился в полицию, оперативный дежурный незамедлительно сориентировал все наружные полицейские наряды и патрули на их поиск.
Прибывшему на место происшествия наряду дорожно-патрульной службы ГИБДД помог неравнодушный горожанин. Он указал возможное местонахождение злоумышленников. Полицейские задержали обоих подозреваемых и доставили в их дежурную часть.
По факту разбоя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания.
Полиция благодарит неравнодушного гражданина за содействие в раскрытии преступления, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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