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9февраля
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сегодня, 17:12 6

«Почта России» будет выпускать собственный шоколад

«Почта России» будет выпускать собственный шоколад

«Почта России» расширяет линейку брендированных товаров. Теперь, помимо канцелярских изделий, игрушек и ряда сопутствующих товаров, она будет выпускать шоколад. Производить его собираются на кондитерской фабрике «Победа».

В настоящее время в продаже можно найти плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад. В 2018 году планируется запуск производства шоколадных батончиков под брендом «Почты России».

«За последние несколько лет мы полностью пересмотрели ассортимент товаров, представленных в почтовых отделениях. Безусловно, мы обращаем особое внимание на то, что пользуется популярностью у наших клиентов. Запуск различной продукции под собственным брендом "Почты России" стал логичным продолжением развития розничных продаж в почтовых отделениях», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, отмечают в «Почте России». Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В частности, в почтовых отделениях представлены сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка. В почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом «Почты России»: УАЗ Hunter, Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и микроавтобус.

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#производство

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Забавно. А почтовые отправления доставлять вовмемя, да ёщё в целости-сохранности не пробовали? Пусть попробуют. Хотя, вряд ли получится.

  • Maikl

    Maikl
    46 минут назад

    ))) они для начала хотя бы в полной мере исполняли свои обязательства по доставке грузов... потом уже новое направление развивали...

  • Sapsanische

    Sapsanische
    42 минуты назад

    это нужно для поддержки бренда. Правда, хорошо работать тоже нужно для поддержки бренда.

  • 55

    55
    40 минут назад

    Ну хоть бы объяснили, почему у них простое письмо из Красноярска в Благовещенск месяц идёт. Недоумеваю. Через всю Европу и Америку нам их что-ли доставляют.

  • сибирячка

    сибирячка
    32 минуты назад

    стали работать с курьерской службой Почты России

    я прям не ожидала такого высокого качества работы

    доставляют быстрее чем DHL, а цена раз в пять ниже

  • Victrix

    Victrix
    11 минут назад

    Представляю себе этот шоколад....

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