«Почта России» будет выпускать собственный шоколад

«Почта России» расширяет линейку брендированных товаров. Теперь, помимо канцелярских изделий, игрушек и ряда сопутствующих товаров, она будет выпускать шоколад. Производить его собираются на кондитерской фабрике «Победа».

В настоящее время в продаже можно найти плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад. В 2018 году планируется запуск производства шоколадных батончиков под брендом «Почты России».

«За последние несколько лет мы полностью пересмотрели ассортимент товаров, представленных в почтовых отделениях. Безусловно, мы обращаем особое внимание на то, что пользуется популярностью у наших клиентов. Запуск различной продукции под собственным брендом "Почты России" стал логичным продолжением развития розничных продаж в почтовых отделениях», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, отмечают в «Почте России». Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В частности, в почтовых отделениях представлены сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка. В почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом «Почты России»: УАЗ Hunter, Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и микроавтобус.