В Приамурье возбудили 12 уголовных дел, связанных с долевым строительством

Фото: stroi.mos.ru

8 февраля в прокуратуре Амурской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги работы ведомства в 2017 году. Речь шла, в частности, о защите прав амурчан-дольщиков. В прошлом году в регионе было возбуждено 12 уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства.

В 2017 году в Приамурье на контроле уполномоченных органов находилось строительство 24 проблемных домов. Благодаря мерам, принятым прокурорами, удалось восстановить права 500 пострадавших дольщиков, заключивших договоры почти на 1 миллиард рублей. После прокурорского вмешательства были введены в эксплуатацию 9 многоквартирных домов – в Благовещенске и Благовещенском районе.

В настоящее время в Приамурье остается еще 15 проблемных многоквартирных домов. Вопрос по ним находится на постоянном контроле, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2017 году органами прокуратуры региона было выявлено более 43 тысяч нарушений федерального законодательства. Для их устранения прокуроры внесли около 13 тысяч представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлекли свыше 9 тысяч лиц, опротестовано более 1 700 незаконных правовых актов, в суды направлено 12 000 исков на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Благодаря принятым прокурорами мерам была погашена задолженность предприятий перед более чем 10 тысячами работников – на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 37 уголовных дел, направлено в суд 25 дел (к ответственности привлекли 25 руководителей предприятий). На контроле остается ситуация на 13 предприятиях, имеющих задолженность около 60 миллионов рублей. Пять из этих предприятий – в стадии банкротства.

Пристальное внимание уделялось соблюдению прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Просроченная дебиторская задолженность за коммунальные ресурсы благодаря мерам прокурорского реагирования в Приамурье уменьшилась на 330 миллионов рублей. Сейчас этот показатель составляет около 2,77 миллиарда рублей, тогда как на 1 января 2017 года было 3,1 миллиарда.

Другое приоритетное направление – противодействие коррупции. В 2017 году в Амурской области в результате работы правоохранителей было зарегистрировано 141 преступление коррупционной направленности. Прокурорами выявлено более 2 тысяч нарушений в этой сфере, приняты меры по возмещению причиненного ущерба на сумму свыше 1 миллиарда рублей.