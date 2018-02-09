Амурский театр покажет «Пиковую даму»

В Амурском театре драмы поставили мистическую повесть Александра Пушкина «Пиковая дама». Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 февраля. Режиссер Ольга Веровчук определила жанр своего спектакля как драматический розыгрыш.

В новой постановке заняты артисты Захар Майстренко, Константин Таванцев, Максим Клепалов, Ярослав Шевченко и другие. Роковую графиню сыграла народная артистка России Анна Лаптева.

Перед спектаклем зрителям предлагают пройти литературный квест, заглянуть в будуар к самой графине, попробовать пирожные в виде карт. В завершение спектакля состоится розыгрыш пригласительного билета на закрытие театрального сезона.

«Сейчас очень много людей, которые тоже готовы на всё ради денег и готовы по головам идти, всё что угодно сделать, – рассказала актриса Амурского драматического театра Татьяна Овсеенко. – Поэтому Герман очень актуален в нынешнее время. Но найти такую Лизу – вряд ли».