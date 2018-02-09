После совместных учений китайские и амурские пограничники обменялись подарками

Амурские и китайские пограничники показали, как будут действовать в случае террористической атаки. Совместные учения прошли на Амуре 9 февраля. По легенде, террористы пытались перебраться по льду из Хэйхэ в Благовещенск.

Нарушения границы между Россией и Китаем происходят не так часто. Единичные случаи были зафиксированы в прошлом году и уже в начале этого. По легенде сегодняшних учений, трое террористов проникли в Хэйхэ и оттуда бежали в Благовещенск. Первыми попытку пересечь границу пресекли китайские военнослужащие. Пограничная рота из КНР задержала двух нарушителей, а вот одному удалось убежать дальше.

После запуска белой и красной учёбных ракет, сигнализирующих о совместном задержании нарушителей, амурские пограничники начали преследование условного террориста. Догоняли его на снегоходах и бегом вместе с пограничным псом, который и помог задержать нарушителя.

Протяженность российско-китайской границы в Амурской области составляет почти 1 250 километров. Учения проходили прямо посреди пограничного Амура и длились около получаса. После их окончания военнослужащим с российской и китайской стороны, в том числе и условным террористам, вручили подарки.

Стороны обменялись символическими презентами. Амурские пограничники получили традиционные китайские браслеты, а китайская рота от погрануправления Приамурья получила магниты с изображением достопримечательностей Благовещенска. Сколько пограничников стали участниками международных учений и сколько человек охраняют границу с амурской и китайской сторон, журналистам не говорят

«Подобного рода учения проводятся для того, чтобы повысить совместную охрану государства на данном направлении. В целом я хочу дать высокую оценку проводимых мероприятий, с каждым разом всё лучше и лучше. И всё же есть моменты, над которыми надо работать. Мы будем проводить такие мероприятия систематически», – сказал начальник отдела Пограничного управления ФСБ России по Амурской области Самвел Баласанян.

Такие учения проводятся два-три раза в год, чтобы амурские и китайские пограничники регулярно отрабатывали взаимодействие при задержании нарушителей.