В АОДКБ мамы с малышами вынуждены дышать запахом краски

В двух помещениях неонатологического корпуса детской областной больницы проводится внеплановый ремонт. С потолка двух помещений отделения патологии новорожденных детей рухнула штукатурка. Одно из помещений – детская палата, в которой на тот момент не было пациентов. В администрации учреждения называют это везением.

С жалобами на неудобство из-за ремонта в редакцию Амур.инфо обратилась мама маленького пациента. Она пожаловалась на пыль и неприятный запах краски.

«Третий день подряд у нас в отделении ведётся ремонт. Изначально стояла пылища, сейчас второй день воняет краской, невозможно дышать мамочкам, а что говорить про маленьких новорожденных детей! Помещение никак не проветриваются, дети ведут себя беспокойно. Нам страшно за то, каким воздухом они дышат. Не хочется, чтобы наши дети получили интоксикацию от краски и дополнительные проблемы со здоровьем. Запах сильный, даже у взрослых голова болит, что говорить о детках», – поделилась своим беспокойством мама одного из малышей.

Также девушка пожаловалась на то, что их отказываются переселять в другие палаты, где запах краски не такой сильный.

В лечебном учреждении рассказали, что ремонт в помещениях – внеплановый. В кабинете старшей медсестры и одной из детских палат, где малыши лежат без мам, с потолка отвалилась штукатурка. К счастью, на тот момент в палате детей не было. В корпусе называют это везением.

«У нас сложились такие форс-мажорные обстоятельства. Наш корпус неонатологический – это бывший старый родильный дом, на Октябрьской, 108. И так как здание очень старое, несмотря на то, что мы его ремонтируем регулярно в плановом порядке, у нас на 4 этаже произошло обрушение потолка в детской палате и в кабинете старшей медсестры – штукатурка обсыпалась. На наше счастье, в этот момент в палате детей не было, поэтому все обошлось. Но мы вынуждены проводить экстренный текущий ремонт, который мы, естественно, не планировали в это время года.

У нас нигде не течет, но, когда потолки много лет ремонтируются, начинает отслаиваться штукатурка. Поэтому мы и вынуждены экстренно начать ремонт: он же дальше начнет сыпаться, если мы оставим это так», – прокомментировала Мария Харченко, заместитель главного врача по неонатологии АОДКБ.

Пациентам неудобно, но остановить ремонт в больнице не могут – оба помещения в отделении очень нужны. Но, по словам Марии Харченко, все сделано для того, чтобы минимизировать неудобства: ремонт ведется в помещении с закрытой дверью, а чтобы краской пахло как можно меньше, в коридорах каждые три часа моют пол.

Возможность переселить малышей с мамами, которые лежали в этом крыле, появилась в пятницу, 9 февраля, когда освободились места в другом крыле отделения. Осталось переселить только одну маму с малышом. Из сервисных палат, которые находятся в том крыле, где идет ремонт, родные маленьких пациентов переезжать отказались. Им запах не мешает благодаря плотно закрытым дверям.

«С нашей стороны мы постарались сделать все возможное. Освободились у нас палаты, и мы стали переводить. Я прошла по палатам, извинилась, объяснила, что у нас просто безвыходное положение. В ответ все мамы согласились с этим положением. Я объяснила, как в этой ситуации проветривать помещение: есть щелевое открытие, а детей можно накрыть в кроватке, так как кроватки специализированные – сделать такой домик, и на это время проветрить палаты.

Мы понимаем, что текущий ремонт не для наших отделений. Мы должны закрывать его. Желательно, чтобы это было в летнее время, чтобы окна открыть, чтобы выветривалось все. Но никто же не предполагал, что такое произойдет», – рассказала Мария Харченко.

Ремонт в отделении продлится всю следующую неделю. Если работы затянутся, окрашивание стен отложат до весны. Маленьких пациентов на эту половину временно не кладут.