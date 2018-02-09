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9февраля
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сегодня, 15:26 0

Амурская область страдает от загрязнения водоемов

Амурская область страдает от загрязнения водоемов
Фото: magSpace.ru

Во всем мире, и в России в частности, исчезают пресноводные водоемы. В амурском отделении «Русского географического общества» считают, что для Приамурья эта проблема не характерна, зато актуальна проблема качества воды.

За 100 лет с лица Земли исчезло 70 % пресноводных водоемов – такие данные публикует центр «Фобос» со ссылкой на Генассамблею ООН, сообщает служба информации «Эха Москвы в Благовещенске». Председатель областного отделения «Русского географического общества» Геннадий Илларионов рассказал, что теоретически на территории России многие водоёмы расположены на границе засушливой зоны, а так как идет потепление, то некоторые из них могли исчезнуть.

Однако в Амурской области, об исчезновении каких-либо водоёмов говорить не приходится. Но заметна проблема качества воды.

«На водные объекты оказывается воздействие. Количество воды может и не уменьшаться, а вот ее качество портится, – пояснил он. – В Амурской области уже 150 лет ведется добыча золота. Естественно, деградируют водоемы, где эта золотодобыча ведется. И качество воды падает».

Кроме того, по югу Амурской области есть проблема природного состава подземных и поверхностных вод – в них высокое содержание железа и марганца. Но это не зависит от влияния человека. Косвенно проблема осушения водоемов наблюдается по другим признакам. В частности, на Зейско-Буреинской равнине появились некоторые виды степных птиц, которых ранее не было. По данным сайта «Фобос», начиная с 1900 года популяции видов флоры и фауны, обитающих на водоемах, за последние 40 лет сократились на 81 %, и это более чем в два раза превышает темпы вымирания сухопутных и морских видов.

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#природа

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