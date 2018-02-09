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сегодня, 15:14 1

Юной благовещенке Алисе Лаптевой собирают средства на поездку в Новосибирск и Екатеринбург

Юной благовещенке Алисе Лаптевой собирают средства на поездку в Новосибирск и Екатеринбург

Благовещенской семье Лаптевых снова требуется помощь неравнодушных амурчан. Маленькой Алисе собирают средства на поездку в Новосибирск и Екатеринбург на лечение.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать девочки Оксана, поездка должна была состояться раньше, но в январе собрать нужную сумму не удалось. Теперь она запланирована на конец февраля – март. Билеты на поезд уже куплены, отправление – 27 февраля.

В Новосибирске Алиса должна попасть на прием к врачу эпилептологу – 6 марта, а уже 12 марта – на курс реабилитации в Екатеринбурге.

Из необходимых для поездки 250 тысяч рублей осталось собрать 81 тысячу.

Как сообщало информагентство, у Алисы задержка моторного, речевого и психического развития. Ребенку поставили такие диагнозы, как органическое поражение мозга, симптоматическая фокальная эпилепсия, левосторонний гемипарез и астигматизм. Одна из благовещенских фирм оплатила покупку для девочки необходимого ей вертикализатора.

Реквизиты для перечисления средств:

карта Сбербанка: 639 002 039 005 000 717;

резервная карта Сбербанка: 4279 0170 0515 3655;

мобильный банк: 8 (924) 441-97-67, получатель Оксана Геннадьевна Лаптева (мама Алисы);

PayPal: zanozya66@gmail.com.

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#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Shift

    Shift
    1 час назад

    народ, осталось 81 тысячу собрать...по 500 рублей 162 перевода и ребенок поедет лечиться..

    Помогите, Алисе.

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