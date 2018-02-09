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9февраля
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сегодня, 15:04 0

В Благовещенске в детском театре покажут взрослый спектакль

Артисты Амурского театра кукол снова обратились ко взрослому зрителю. В понедельник, 12 февраля, они покажут спектакль по произведениям Есенина «Не ругайтесь, такое дело…». Этот проект появился в конце 2016 года, и зрители уже могли его видеть.

Спектакль не включен в репертуарный план кукольного театра, артисты занимаются этим вне работы. Показ назначен на понедельник, потому что в этот день у актеров официальный выходной.

По словам режиссера Сергея Бондарева, самого поэта в постановке не будет. Но зрители все равно услышат его голос. «Мы решили, что Есенина играть никто не будет. Говорим и за обвинителей, и отвечаем за самого поэта. Да, у нас присутствует портрет на сцене, присутствует запись голосовая, где он сам читает монолог. Он как бы так незримо с нами. Мы уже играли эти спектакли, и они проходили хорошо. Зрителю нравится», – отметил Сергей Бондарев.

Изначально сценария к спектаклю не было. Режиссер, он же сценарист, делал все самостоятельно, сообщает служба новостей «Дома радио».

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#жизнь #культура

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