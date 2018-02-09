В Белогорске продолжают изучать ситуацию с домами на электроотоплении

Глава Белогорска провел вторую организационную встречу с сопредседателями открытой комиссии. Комиссия продолжает изучать ситуацию с благоустроенными домами на электроотоплении для переселенцев из аварийного жилья.

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда администрацией города для 424 семей были приобретены квартиры в 16 многоквартирных домах с электроотоплением, построенных с 2013 по 2017 годы. Около трети новосёлов переехали из бараков в 2015 году.

По словам начальника управления ЖКХ Галины Колесниковой, в рамках работы комиссии по электропотреблению ДЭК уже предоставили все данные по 424 квартирам 16 многоквартирных домов за 2017 год.

«Объем информации очень большой, касается ежемесячного потребления электроэнергии каждым жилым помещением», – отметила Галина Колесникова.

Станислав Мелюков для более объективного анализа предложил запросить информацию о потребленной электроэнергии этими домами и за 2016 год.

Также комиссия проанализировала объем жалоб, поступивших от жителей новостроек в период с 2014 по 2017 годы. Есть дома, где не поступило ни одной жалобы на электроотопление. В восьми домах зарегистрировано от одного до трех обращений. Всего за четырехлетний период поступило 173 обращения. 60 % из них пришлись на 2017 год. Специалисты по работе с обращениями граждан отмечают, что треть из всех обратившихся в 2017 году делали это по несколько раз. В одном из случаев зарегистрировано 13 обращений по одному и тому же адресу. В один из дней переселенец из аварийного жилого фонда написал три жалобы сразу.

Как рассказала председатель комиссии по эксплуатации помещений Светлана Поносова, комиссия продолжает заниматься поквартирным обходом. Обследовано 50 помещений – чуть менее 10 %. В 10 случаях в зимний период выявлено полное отключение конвекторов, что недопустимо. Еще в 24 квартирах выявлено нарушение эксплуатации вентиляционных клапанов, окна ПВХ не были переведены на зимний режим работы.

Продолжают работать и другие комиссии. Одна из них получила пакет документов по проектированию и финансированию, другая – обследует дома, изучая качество проведенных строительных работ.

«Еще раз заостряю внимание на том, что главная задача муниципалитета – понять причину обращений. В случае строительных недостатков – устранить их, а в случае неумения пользоваться электроотоплением – научить делать это, так же, как и ухаживать за бесплатно предоставленным государством жильем, платить квартплату», – отметил глава Белогорска.