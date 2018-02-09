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сегодня, 14:34 3

За четырех первенцев первые амурские семьи уже получили выплаты

За четырех первенцев первые амурские семьи уже получили выплаты
Фото: newstatesman.com

С начала 2018 года в Амурской области семьи, родившие первенцев, получают выплаты. Первые четыре из них, у кого дети родились в январе, уже получили деньги. Еще 30 заявок лежат на рассмотрении. Всего в январе в Приамурье родились 237 первенцев.

Выплата назначается в течение месяца со дня приема заявления с документами. Размер ее будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Амурской области он составляет 11 979 рублей. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком полутора лет.

В пресс-службе областного минсоцзащиты пояснили, что выплаты можно получить после того, как родители первенца подадут заявление. Если они это сделают до того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то им сделают перерасчет за прошедшие месяцы. Если после, то деньги будут выплачивать лишь с текущего месяца.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Повезло новорожденным и это правильно,чтоб они получали по 11979 рублей,ведь дети это наше будущее,а малоимущие пенсионеры просуществуют и на 8726 рублей,так решили депутаты законодательного собрания Амурской области на 2018 год.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Северная Корея. Там тоже пенсионеры , инвалиды отселены от основного работающего населения. Эта категория -отработанный шлак

  • Торговец Бананами

    Торговец Бананами
    1 час назад

    Зато бичам сейчас, рожай первенца и такая минималка... Зато те кто родился до 01.01.2018 получают по 3000р

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