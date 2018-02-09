За четырех первенцев первые амурские семьи уже получили выплаты

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Выплата назначается в течение месяца со дня приема заявления с документами. Размер ее будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Амурской области он составляет 11 979 рублей. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком полутора лет.

В пресс-службе областного минсоцзащиты пояснили, что выплаты можно получить после того, как родители первенца подадут заявление. Если они это сделают до того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то им сделают перерасчет за прошедшие месяцы. Если после, то деньги будут выплачивать лишь с текущего месяца.