За четырех первенцев первые амурские семьи уже получили выплаты
С начала 2018 года в Амурской области семьи, родившие первенцев, получают выплаты. Первые четыре из них, у кого дети родились в январе, уже получили деньги. Еще 30 заявок лежат на рассмотрении. Всего в январе в Приамурье родились 237 первенцев.
Выплата назначается в течение месяца со дня приема заявления с документами. Размер ее будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Амурской области он составляет 11 979 рублей. Ежемесячная выплата назначается на один год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком полутора лет.
В пресс-службе областного минсоцзащиты пояснили, что выплаты можно получить после того, как родители первенца подадут заявление. Если они это сделают до того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то им сделают перерасчет за прошедшие месяцы. Если после, то деньги будут выплачивать лишь с текущего месяца.
Просмотров всего: 328