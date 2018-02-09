Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:52 10

Поправки в регламент: на что имеют право сотрудники ГИБДД

Поправки в регламент: на что имеют право сотрудники ГИБДД
Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Вступили в силу поправки в регламент по работе дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. О том, что могут и на что не имеют права сотрудники ГИБДД, пишет «Российская газета». Из всех поправок непосредственно граждан касаются две: предоставление транспорта сотруднику полиции и основания для проверки документов.

В прежней версии регламента, утвержденного приказом МВД № 664, при необходимости воспользоваться чужой машиной сотрудник ДПС должен был разъяснить водителю ответственность за отказ, предусмотренную частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Однако такая формулировка не понравилась Генеральной прокуратуре.

Сейчас сотрудник ДПС должен будет разъяснить последствия отказа в предоставлении машины, ссылаясь на законодательство. Конкретная статья не указывается. Из возможностей для проверки исключена формулировка, согласно которой инспектор мог остановить машину по подозрению в совершении административного нарушения.

В приказе № 664 в отношении прокуроров действовали старые нормы: составлять протоколы на них было нельзя, отстранять от управления тоже нельзя. Нужно было написать рапорт, который руководство направляло в прокуратуру. А в отношении судей существовала возможность оформлять нарушения, как и в отношении обычных граждан.

Однако теперь в соответствии с внесенными поправками, касающимися судей, сотрудник ДПС опять имеет право только составить рапорт своему руководству.

Просмотров всего: 2274

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • STERN

    STERN
    4 часа назад

    http://ren.tv/novosti/2018-02-08/barshchevskiy-o-zaprete-dps-otstranyat-ot-vozhdeniya-mashiny-sudey-eto-ne-delo

    Полномочный представитель российского кабинета министров в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский дал свой комментарий iz.ru, касающийся нового приказа МВД, по которому инспекторы ДПС не будут отстранять от вождения нетрезвых судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения.Как рассказал журналистам юрист, если для независимого правосудия нужно сделать так, чтобы оградить судей от злоупотреблений со стороны тех, в отношении кого он выступает. "Возможность составить протокол на судью <...> — это возможность на судью надавить. Судей отбирают очень и очень тщательно. <...> Это не дело постового милиционера контролировать судью", — заявил Михаил Барщевский. Михаил Барщевский отметил, что, по его мнению, в этой ситуации "судейский иммунитет превыше всего". Напомним, о вступлении приказа в силу СМИ сообщили 8 февраля. В соответствии с нововведениями, сотрудники ГИБДД должны описать ситуацию в рапорте, который впоследствии уйдет руководству, а те, в свою очередь, могут обратиться с соответствующими жалобами в надзорное ведомство.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    а если судья в хлам и едет по дороге столбы цепляет?

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    или на остановку с людьми заехал....

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Альберт Клубника

    а если судья в хлам и едет по дороге столбы цепляет?



    Возможны варианты. Если столбы оказывали давление на судью, то копец собственнику линии.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    по людям

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    3 часа назад

    Судья может ехать и пьяный и укуренный хоть по встречке. Только рапорт руководству гаишник может написать. Иначе за превышение должностных полномочий можно вылететь из органов со статьей.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    STERN

    http://ren.tv/novosti/2018-02-08/barshchevskiy-o-zaprete-dps-otstranyat-ot-vozhdeniya-mashiny-sudey-eto-ne-delo

    Это не дело постового милиционера контролировать судью", — заявил Михаил Барщевский.



    Это правильно. А поскольку перед законом все равны, то контролировать судью на дорогах должны наряды ДПС, состоящие исключительно из членов ВС РФ.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    вот просто интересно, что будет, если сотрудник ГИБДД останавливает пьяного судью. применить к нему ничего не может и отпускает его дальше колесить. пьяный судья через 100 метров врезается в машину, где погибает другой судья. как фемида будет разбирать эти случаи? но это если ГИБДД сначало остановило судью, а ведь после этого обновления они теперь даже останавливаться не будут. смысл время терять? ну а дальше погоня с целью установления личности водителя, в общем то еще кино ждет.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    а если "судья"под "Макс-Суперлайнер" залетит,на кого рапорт?

  • STERN

    STERN
    2 часа назад

    https://www.youtube.com/watch?v=3hXzUZvl8R0&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24

    1мин 50с

    https://www.youtube.com/watch?v=Ib4l5o_FH7I&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободненском районе опрокинулась фура

Происшествия

Из-за долгов амурчанин лишился машин Range Rover и Nissan Caravan
Происшествия 6

Благовещенец подал в суд на таможню: в Россию не пустили его оборудование для майнинга
Происшествия

В Благовещенске мошенник взял деньги с покупателя за чужие шины