Поправки в регламент: на что имеют право сотрудники ГИБДД

Фото: Владимир Зинин / ТАСС

В прежней версии регламента, утвержденного приказом МВД № 664, при необходимости воспользоваться чужой машиной сотрудник ДПС должен был разъяснить водителю ответственность за отказ, предусмотренную частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Однако такая формулировка не понравилась Генеральной прокуратуре.

Сейчас сотрудник ДПС должен будет разъяснить последствия отказа в предоставлении машины, ссылаясь на законодательство. Конкретная статья не указывается. Из возможностей для проверки исключена формулировка, согласно которой инспектор мог остановить машину по подозрению в совершении административного нарушения.

В приказе № 664 в отношении прокуроров действовали старые нормы: составлять протоколы на них было нельзя, отстранять от управления тоже нельзя. Нужно было написать рапорт, который руководство направляло в прокуратуру. А в отношении судей существовала возможность оформлять нарушения, как и в отношении обычных граждан.

Однако теперь в соответствии с внесенными поправками, касающимися судей, сотрудник ДПС опять имеет право только составить рапорт своему руководству.