Еще немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля

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В Амурской области 10 февраля будет облачно, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 22…27 градусов, в отдельных северных районах – до минус 32…37.

Днем термометры покажут 14…19 градусов мороза, местами по северу – около 25 градусов ниже нуля. В Благовещенске 10 февраля будет облачно с прояснением, ожидается слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью составит 21…23 градуса мороза, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL