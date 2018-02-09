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9февраля
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сегодня, 13:48 0

Еще немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля

Еще немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области 10 февраля будет облачно, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 22…27 градусов, в отдельных северных районах – до минус 32…37.

Днем термометры покажут 14…19 градусов мороза, местами по северу – около 25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске 10 февраля будет облачно с прояснением, ожидается слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью составит 21…23 градуса мороза, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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