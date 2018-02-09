13 лет колонии и огромный штраф: осужден экс-губернатор Сахалина Хорошавин

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9 февраля городской суд Южно-Сахалинска вынес приговор Александру Хорошавину, экс-губернатору Сахалинской области. Он признан виновным в получении крупных взяток и приговорен к строгому режиму и многомиллионному штрафу.

Александр Хорошавин виновен в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). В срок заключения ему зачтут время, которое он провел под арестом (с 4 марта 2015 года).

Бывший глава Сахалинской области проведет 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. К тому же Хорошавина лишили всех государственных наград, а после освобождения он в течение пяти лет не имеет права занимать государственные должности.

Не избежали наказания и его бывшие подчиненные: советник губернатора Андрей Икрамов и заместитель председатель правительства Сергей Карепкин получили 9,5 и 8 лет строгого режима соответственно. Икрамов должен выплатить штраф в размере 176 миллионов рублей, Карепкин – 4 миллиона.

Николай Борисов – экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия, сотрудничавший со следствием, отделался штрафом в размере 2,5 миллиона рублей. Он не будет обжаловать приговор. Защита остальных подсудимых настаивает на их невиновности и собирается оспорить вердикт суда.

Как пишет «Коммерсантъ», во время оглашения приговора, которое длилось четыре рабочих дня, Александр Хорошавин демонстративно не слушал судью и читал книгу. Как было замечено – это произведение Петра Авена «Время Березовского». Приговор он выслушал внешне спокойно.

Подсудимым, по информации издания, инкриминировалось получение взяток на общую сумму 522 миллиона рублей и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и 174.1 УК РФ). По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый крупный проект. Взятки «за общее покровительство» передавались в коробках из-под ксерокса прямо в администрацию. В здании правительства области их хранили в специальном сейфе. Время от времени деньги оттуда переводили через банкоматы на карточки Александра Хорошавина и членов его семьи. Операции по картам и были признаны потом отмыванием взяточных средств.

Александр Хорошавин был взят под стражу в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности, которую занимал в течение восьми лет.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 миллиарда руб. Среди конфискованного недвижимого имущества были жилой дом в Подмосковье, четыре квартиры в Москве, нежилое здание и четыре земельных участка, а также шесть автомобилей, включая два «бентли», и ювелирные украшения.