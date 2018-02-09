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сегодня, 13:16 19

13 лет колонии и огромный штраф: осужден экс-губернатор Сахалина Хорошавин

13 лет колонии и огромный штраф: осужден экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Фото: www.interfax.ru

9 февраля городской суд Южно-Сахалинска вынес приговор Александру Хорошавину, экс-губернатору Сахалинской области. Он признан виновным в получении крупных взяток и приговорен к строгому режиму и многомиллионному штрафу.

Александр Хорошавин виновен в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). В срок заключения ему зачтут время, которое он провел под арестом (с 4 марта 2015 года).

Бывший глава Сахалинской области проведет 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. К тому же Хорошавина лишили всех государственных наград, а после освобождения он в течение пяти лет не имеет права занимать государственные должности.

Не избежали наказания и его бывшие подчиненные: советник губернатора Андрей Икрамов и заместитель председатель правительства Сергей Карепкин получили 9,5 и 8 лет строгого режима соответственно. Икрамов должен выплатить штраф в размере 176 миллионов рублей, Карепкин – 4 миллиона.

Николай Борисов – экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия, сотрудничавший со следствием, отделался штрафом в размере 2,5 миллиона рублей. Он не будет обжаловать приговор. Защита остальных подсудимых настаивает на их невиновности и собирается оспорить вердикт суда.

Как пишет «Коммерсантъ», во время оглашения приговора, которое длилось четыре рабочих дня, Александр Хорошавин демонстративно не слушал судью и читал книгу. Как было замечено – это произведение Петра Авена «Время Березовского». Приговор он выслушал внешне спокойно.

Подсудимым, по информации издания, инкриминировалось получение взяток на общую сумму 522 миллиона рублей и отмывание полученных преступным путем денег (ст. 290 и 174.1 УК РФ). По версии следствия, сахалинские предприниматели были вынуждены «откатывать» деньги через посредников Александру Хорошавину буквально за каждый крупный проект. Взятки «за общее покровительство» передавались в коробках из-под ксерокса прямо в администрацию. В здании правительства области их хранили в специальном сейфе. Время от времени деньги оттуда переводили через банкоматы на карточки Александра Хорошавина и членов его семьи. Операции по картам и были признаны потом отмыванием взяточных средств.

Александр Хорошавин был взят под стражу в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности, которую занимал в течение восьми лет.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 миллиарда руб. Среди конфискованного недвижимого имущества были жилой дом в Подмосковье, четыре квартиры в Москве, нежилое здание и четыре земельных участка, а также шесть автомобилей, включая два «бентли», и ювелирные украшения.

Просмотров всего: 1588

#Дальний Восток #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    вот так, а либерасты говорят с коррупцией не борются.

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    oenesterov, Это показуха, учитывая, что ВСЕ, абсолютно все 85 губернаторов страны мало чем отличаются от этого тела. А там и свита и мэры городов российских коих больше 1000, представляете масштабы. Эти все представления -под выборы. На прошлой неделе - Белых, на этой - Хорошавин, на следующей Хризман, ему нарежут столько же лет со штрафом, который он платить не будет. На этом все коррупционеры кончились. А сколько шуму было, а их всего с холуями и десятка не набирается. Это все "сакральные жертвы". Не принимайте всерьез. Сидеть они будут не долго и в гораздо большем комфорте, чем вы живете на свободе.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Еще кого-тов в Дагестане прихватили. А так все остальные "кристально чистые" строят с любовью домики для уточек и правят нами в свое удовольствие.... законы принимают для нас...денег у них нет на нас, а мы... "держитесь!"

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    странаворов

    oenesterov, Это показуха, учитывая, что ВСЕ, абсолютно все 85 губернаторов страны мало чем отличаются от этого тела. А там и свита и мэры городов российских коих больше 1000, представляете масштабы. Эти все представления -под выборы. На прошлой неделе - Белых, на этой - Хорошавин, на следующей Хризман, ему нарежут столько же лет со штрафом, который он платить не будет. На этом все коррупционеры кончились. А сколько шуму было, а их всего с холуями и десятка не набирается. Это все "сакральные жертвы". Не принимайте всерьез. Сидеть они будут не долго и в гораздо большем комфорте, чем вы живете на свободе.



    Почему я вам должен верить? А если у вас есть сведения о коррупции на остальных 85 губернаторов, то что же вы в прокуратуру не обратитесь?



    Кстати, да, и Дагестанские аресты в подтверждение, что в стране идет нешуточная борьба с коррупцией.



  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Да всё простые люди понимают и комментировать неохота,всё ясно и понятно,предвыборная суета.

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    Да, в Дагестане, прихватили. Почему сейчас? За месяц до начала спектакля. Там что - год назад по другому было? Пора уже Путину сказать - не верю!

  • странаворов

    странаворов
    3 часа назад

    И при чем здесь прокуратура? Жуликов такого уровня разрабатывают спецслужбы, в частности ФСБ ,а не опер Федя из соседнего подъезда. А когда можно приступать и в какой срок нужно уложиться ставит задачу ваш солнцеликий крыс.

  • Мерлин

    Мерлин
    2 часа назад

    Показуха. Много шевеления, мало толку.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Мало,спектакль,амнистия,отпустят,извиняться,вернут

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ООШШ

    Да всё простые люди понимают и комментировать неохота,всё ясно и понятно,предвыборная суета.



    Обсуждение новости: читаем комментарии простых сахалинцев)))

    Хорошавину дали 13 лет строгого режима, Икрамову — 9,6, Карепкину — 8, а Борисову штраф

    https://forum.sakh.com/?sub=1678257

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    oenesterov

    вот так, а либерасты говорят с коррупцией не борются.



    Гы-гы ... о нестеров, тут два варианта: или не поделился или перешел дорогу большим пацанам.

    Вон наш бодрячок построил себе домик на берегу Зеи, все нужные органы об этом знают ... но не борятся с ним.

    А вот если Шурик взбрыкнет ... то сразу пустят дело в ход. Вот и вся борьба с коррупцией.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    А Грудинин спрятал от налогов 7.5 млрд, налоги не платил потому что у него в балансе отродясь такой прибыли в совхозе не было, и ничего - кандидат в Президенты. И не стесняется при этом ругать бессовестных олигархов.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Кварц

    А Грудинин спрятал от налогов 7.5 млрд, налоги не платил потому что у него в балансе отродясь такой прибыли в совхозе не было, и ничего - кандидат в Президенты. И не стесняется при этом ругать бессовестных олигархов.



    Это кто об этом сказал ... Жирик? Навальный снял фильм про недимоновские миллиарды. Но ему никто не верит, говорят нет фактов и доказательств.

    Жирик прочитал по бумажке, написанной в кремле, про миллиарды Грудинина .. ему сразу все поверили!

    Жесть!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    КварцА Грудинин спрятал от налогов 7.5 млрд, налоги не платил потому что у него в балансе отродясь такой прибыли в совхозе не было, и ничего - кандидат в Президенты. И не стесняется при этом ругать бессовестных олигархов.


    Мля, чувствую, через пару недель всплывет инфа, что Грудинин в молодости 58 детишек расчленил и съел. Журнашлюшки с Лайфа не зря свой хлеб едят))

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    АКЦИОнер

    oenesterov

    вот так, а либерасты говорят с коррупцией не борются.



    Гы-гы ... о нестеров, тут два варианта: или не поделился или перешел дорогу большим пацанам.

    Вон наш бодрячок построил себе домик на берегу Зеи, все нужные органы об этом знают ... но не борятся с ним.

    А вот если Шурик взбрыкнет ... то сразу пустят дело в ход. Вот и вся борьба с коррупцией.



    а откуда ты знаешь, что "все нужные органы об этом знают" ?



    у тебя есть факты? так напиши "куда следует"



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    oenesterov
    странаворов

    oenesterov, Это показуха, учитывая, что ВСЕ, абсолютно все 85 губернаторов страны мало чем отличаются от этого тела. А там и свита и мэры городов российских коих больше 1000, представляете масштабы. Эти все представления -под выборы. На прошлой неделе - Белых, на этой - Хорошавин, на следующей Хризман, ему нарежут столько же лет со штрафом, который он платить не будет. На этом все коррупционеры кончились. А сколько шуму было, а их всего с холуями и десятка не набирается. Это все "сакральные жертвы". Не принимайте всерьез. Сидеть они будут не долго и в гораздо большем комфорте, чем вы живете на свободе.



    Почему я вам должен верить? А если у вас есть сведения о коррупции на остальных 85 губернаторов, то что же вы в прокуратуру не обратитесь?



    Кстати, да, и Дагестанские аресты в подтверждение, что в стране идет нешуточная борьба с коррупцией.





    А аресты в Чечне когда будут? Или кишка тонка у борцов с коррупцией?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    oenesterov



    а откуда ты знаешь, что "все нужные органы об этом знают" ?

    у тебя есть факты? так напиши "куда следует"



    Ты не в курсе как работает наша прокуратура?

    На простых смертных она возбуждается мгновенно, даже и заявление писать не надо.

    На крупных чиновников, только по звонку из вышестоящего органа.

    У них же властная вертикаль круговая порука, поэтому хоть запишись ...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    34 минуты назад

    Живут же люди

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