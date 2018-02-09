Благовещенские школьники написали послания в 2038 год

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Учащиеся двух школ Благовещенска написали письма в будущее. Их должны прочитать школьники 2038 года. До того времени послания будут храниться в специальной капсуле.

Мероприятие прошло в Амурской областной детской библиотеке в рамках презентации нового выпуска альманаха «Хочу все знать». В ней приняли участие ученики школ № 22 и 11. Школьники, в частности, состязались в интеллектуальном турнире, каждый из пяти раундов которого содержал задания по одному из разделов альманаха.

Новый выпуск альманаха издан фондом «Дом детской книги» при финансовой поддержке компании «РусГидро» в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». Он предназначен для читателей среднего и старшего школьного возраста, а также для семейного чтения. Очерки, истории и рассказы объединены в разделы «Вне Земли», «Земля», «Жизнь», «Разум» и «Вторая природа», сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС.

Все участники презентации получили памятные призы, а фонды библиотек 22-й и 11-й школ города пополнились экземплярами нового выпуска альманаха. Еще 200 книг были переданы Бурейской ГЭС во все детские библиотеки Амурской области.