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9февраля
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сегодня, 13:01 0

В Приамурье заканчивают принимать предложения жителей по благоустройству

В Приамурье заканчивают принимать предложения жителей по благоустройству
Фото: 1ul.ru

9 февраля – последний день приема предложений от граждан по благоустройству общественных территорий. От амурчан поступило уже более 25 тысяч заявок.

От жителей Приамурья поступило 25 225 предложений по благоустройству общественных территорий. Пункты работают в 6 муниципальных образованиях области (Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Райчихинск, Зея).

Амурчане предлагают общественные территории, которые, на их взгляд, необходимо благоустроить. Деньги предусмотрены по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Сейчас идет период, когда граждане в шести населенных пунктов предлагают территории, которые, по их мнению, должны быть включены в программу по благоустройству. Предложения поступают самые разные. Предпочтения амурчане чаще отдают местам общего посещения: парки, скверы, места, где проходит их семейный отдых, выходные дни. Также предлагаются и территории для организации спортивных площадок», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

10 февраля общественные комиссии проведут подсчет голосов. Из предложенных вариантов граждан комиссия выберет более популярные.

Итоговое голосование по выбору общественных территорий состоится 18 марта в день выборов президента России.

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#выборы #городская власть #отдых #строительство

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