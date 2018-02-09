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Благовещенец подал в суд на таможню: в Россию не пустили его оборудование для майнинга

Благовещенец подал в суд на таможню: в Россию не пустили его оборудование для майнинга
Фото: REUTERS / Stephen Lam / File Photo

Благовещенский городской суд рассмотрел обращение жителя столицы Приамурья. На Благовещенской таможне у него изъяли и удерживали оборудование для майнинга биткоинов, купленное в Китае. Оказалось, что для допуска в Россию товар должен был пройти экспертизу.

В ноябре 2017 года горожанин ввез в Россию из Китая через терминал пассажирского пункта пропуска Благовещенска оборудование, необходимое для майнинга биткоинов – детали и комплектующие для компьютера повышенной мощности и производительности. «Железо» мужчина купил в КНР, изготовлено оно было также в Китае. В ходе таможенного контроля оборудование у благовещенца, по его словам, было изъято и удержано. Он счел действия таможенников незаконными и обратился в суд.

Как установил судья, речь об изъятии оборудования не шла. Таможенники назначили экспертизу, чтобы установить, не относится ли это оборудование к шифровальным средствам и определить его рыночную стоимость. То есть выяснить, действуют ли в отношении «железа» запреты и ограничения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Действия таможенников были признаны обоснованными, претензию мужчины суд оставил без удовлетворения.

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#закон #суды #технологии

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Комментарии
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  • Проходимец

    Проходимец
    4 часа назад

    Грамотно отмазались

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    удален

  • EvgenZ

    EvgenZ
    3 часа назад

    просто не заплатил таможне, они за плату и слона пропустят

  • Tehnik

    Tehnik
    3 часа назад

    Это оборудование контейнерами ввозят в Россию через карго.

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Техник прав. Шифровальным средством может быть любой ПК , смартфон и тд. Совок нам никогда не покинет

  • Хмык

    Хмык
    41 минута назад

    Таможенники назначили экспертизу, чтобы установить, не относится ли это оборудование к шифровальным средствам и определить его рыночную стоимость.

    Действия таможенников были признаны обоснованными,

    Гыг. Держите меня семеро! Шифровальные средства! Это в наш то интернетовский век?

    Товарищи КГБисты, вы там когда за свои мозги возьметесь? То у вас шифровальные средства, то засекреченные обычные карты еще 60-х годов. Может вам пора уже на новый уровень переходить? Ну пусть не сразу к компьютеру, но хотя бы, для начала, к калькулятору?

    Или вы так и будете искать фотографии секретных объектов, перевозимые в чемоданах с двойным дном?

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