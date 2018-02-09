Благовещенец подал в суд на таможню: в Россию не пустили его оборудование для майнинга

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Благовещенский городской суд рассмотрел обращение жителя столицы Приамурья. На Благовещенской таможне у него изъяли и удерживали оборудование для майнинга биткоинов, купленное в Китае. Оказалось, что для допуска в Россию товар должен был пройти экспертизу.

В ноябре 2017 года горожанин ввез в Россию из Китая через терминал пассажирского пункта пропуска Благовещенска оборудование, необходимое для майнинга биткоинов – детали и комплектующие для компьютера повышенной мощности и производительности. «Железо» мужчина купил в КНР, изготовлено оно было также в Китае. В ходе таможенного контроля оборудование у благовещенца, по его словам, было изъято и удержано. Он счел действия таможенников незаконными и обратился в суд.

Как установил судья, речь об изъятии оборудования не шла. Таможенники назначили экспертизу, чтобы установить, не относится ли это оборудование к шифровальным средствам и определить его рыночную стоимость. То есть выяснить, действуют ли в отношении «железа» запреты и ограничения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Действия таможенников были признаны обоснованными, претензию мужчины суд оставил без удовлетворения.