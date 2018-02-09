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В Благовещенске мошенник взял деньги с покупателя за чужие шины

В Благовещенске мошенник взял деньги с покупателя за чужие шины
Фото: vastauto.ru

В Благовещенске мужчина попытался купить шины на автомобиль у частного лица, но в итоге попался на хитрость мошенников, заплатив им 60 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Полицейские установили, что пострадавшему позвонил незнакомый мужчина и предложил купить шины на грузовой автомобиль. Тот согласился. Продавец сообщил, что привезёт шины на базу. Товар осмотрели, после чего покупатель по безналичному расчету перевел 60 000 рублей на указанный продавцом счет.

Однако шины он так и не получил. Выяснилось, что резина принадлежит совершенно иному владельцу. Мошенник сначала предложил ему купить товар и попросил привезти шины на базу. Показал эти шины пострадавшему, а потом вернул их владельцу. А злоумышленник, получив деньги, отключил телефон и на связь с обманутым покупателем больше не выходил.

После этого покупатель понял, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию. Полицейские проверили номер телефона, с которого поступили звонки потерпевшему и владельцу шин – он был зарегистрирован в другом регионе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт

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