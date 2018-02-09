«Амурскому Мазаю» Александру Айзверту теперь самому нужна помощь после пожара

Прославившийся на всю страну благовещенец, который во время наводнения в Приамурье спасал животных, теперь сам не откажется от помощи. Александр Айзверт, или, как его прозвали в народе, «амурский Мазай», пострадал от пожара. Это ЧП натолкнуло его на мысль создать центр помощи погорельцам.

Во время пожара серьезно пострадал дом бытовых помещений – так пристройку называет сам Александр. В ней размещались кухня и уборная. Окна, двери, потолок, стены, пол – все теперь нуждается в ремонте. Сгорели мебель и бытовая техника, одежда. Постоянной работы у Александра нет. Говорит: не берут из-за возраста. Фактически благовещенец живет на случайные заработки, помогают брат и сестра – они пенсионеры.

«Через несколько дней провода и электрик нужны будут. Самое плохое, что я без работы сижу, пенсионный возраст, никуда не устроишься – поэтому без денег. Сестра принесла деньги – купил светильники. Надо будет электрика, чтобы все это повесить. Материал для стен – у меня стеновые панели были – они испортились при пожаре. Может, еще что-то, не обязательно именно панели. Доски для пола – сороковка на 25 квадратов, на пол еще линолеум, окна испортились – надо менять, плитка кафельная – 6 квадратов, 2 дверных проема», – рассказал Александр.

Когда восстановят постройку, понадобятся мебель и техника. Но больше всего мужчина горюет из-за того, что в пожаре погибли два его питомца – пес Барик и кошка Лариса. Александр Николаевич считает, что именно пушистая любимица и устроила пожар.

«Виновница – кошечка – прыгала по верхам, а на холодильнике лежал фен, прыгала и задела, и он включился. На выходе холодильник стоял, она не смогла выйти и погибла в дыму. Собачка могла дверь открыть, но, почему она не вышла, непонятно. Она старенькая уже была. Но жалко, очень жалко, страдаем все», – поделился мужчина.

Амурчанин прославился на всю страну в 2013 году. Он даже принимал участие в съемках программы «Пусть говорят». Во время серьезного наводнения в Амурской области он спасал животных, которые остались в уходящих под воду домах. Во время паводка он приютил более 20 четвероногих.

Сейчас после личного ЧП он думает о других погорельцах – тех, что остаются на пепелище. «В 2014 году после наводнения ко мне приходили волонтеры, с которыми я сотрудничал во время паводка. Они предложили организовать волонтерское движение "Поддержка" для погорельцев. Потому что пожары часто случаются, а у меня есть помещение, куда можно все необходимое складывать. Администрация, конечно, им помогает, но у людей зачастую вообще ничего не остается: нужны стройматериалы, вплоть до вилок, ложек и тапочек.

Тогда я отмахнулся, потому что у меня еще была куча собак после наводнения. И вот меня коснулась беда, и я сразу прочувствовал. И думаю – я еще ладно, у меня все хорошо, постепенно все наладится, но люди есть, которые вообще остаются без ничего», – поделился Александр Айзверт.

Своя беда натолкнула Александра на мысль о создании центра помощи погорельцам, в котором будут собраны все необходимые на первое время вещи – от столовых приборов до туалетных принадлежностей. У него есть помещение, где можно поставить стеллажи и на них размещать все необходимое.

«Мысль такая есть, но пока она еще зреет. Думаю работать в контакте с администрацией и МЧС: они будут давать координаты этого центра "Поддержка", и люди будут знать, что могут обратиться и получить все самое необходимое, что будет на тот момент. Или если есть кто занимается этим, я с удовольствием бы примкнул», – подытожил благовещенец.

Те, кто хочет помочь Александру восстановить помещение после пожара или помочь в создании центра помощи погорельцам, могут позвонить по телефону 8914-550-52-90 (Александр Николаевич Айзверт).