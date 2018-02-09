За прошлый год 150 амурчанкам отказали в получении маткапитала

За 11 лет – столько действует программа поддержки семей с детьми – сертификаты на материнский капитал получили более 51 тысячи амурчанок. Больше половины из них уже полностью распорядились средствами. Но в ряде случаев Пенсионный фонд вынужден отказывать в получении денег. В 2017 году отказы получили 150 амурских семей.

Из этого числа 33 семьям было отказано в получении самого сертификата. Основные причины отказов – лишение родительских прав и совершение преступления против своего ребенка. Еще 33 семьям отказали в оплате ипотечных кредитов. Произошло это потому, что либо жилье было непригодно для проживания, либо в праве собственности находится иное лицо, а не владелец сертификата или его супруг. Также были случаи, когда семья пыталась приобрести жилье, которое ранее было у нее в собственности.

56 семьям отказано в направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Основные причины отказов – ребенку, давшему право на сертификат, еще не исполнилось трех лет, ветхое и даже аварийное жилье, предоставление неполного перечня необходимых документов. 27 семьям отказали в направлении средств капитала на получение образования детьми из-за того, что у организации отсутствует статус образовательного учреждения.

Одной амурчанке отказано в направлении средств капитала на формирование накопительной пенсии, так как ребенку, по факту рождения которого был выдан сертификат, не исполнилось трех лет.

Территориальные подразделения ПФР в Амурской области совместно с районными администрациями проводят проверки приобретаемого жилья на предмет пригодности для проживания семей с детьми. А результаты учитываются при принятии решения о перечислении средств маткапитала. Информация обо всех подозрительных сделках направляется в правоохранительные органы для проверки. Проводится работа по предотвращению обналичивания материнского капитала.

Пенсионный фонд предупреждает, что за нецелевое использование средств материнского капитала владельцы сертификатов несут, в том числе, уголовную ответственность. Использовать капитал семья может на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию мамы и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. А с этого года нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января, получили право на ежемесячную денежную выплату из средств капитала до исполнения ребенку 1,5 лет. Также стало возможным использовать маткапитал на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия ребенка, по факту рождения которого был получен сертификат.