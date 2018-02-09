На границе провинции Хэйлунцзян и Приамурья построили отель из снега

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Уезд Мохэ – самая северная территория Китая, в котором развит «снежный туризм» для жителей КНР. Отель стал одним из таких туристических объектов.

Внутри гостиницы поддерживается температура около пяти градусов ниже нуля. Постояльцев гостиницы ждет по-настоящему «холодный» прием, сообщает «Синьхуа».