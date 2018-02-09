На границе провинции Хэйлунцзян и Приамурья построили отель из снега
В деревне Бэйцзи уезда Мохэ округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян работает гостиница, все помещения и интерьер которой сделаны изо льда и снега, сообщает «Синьхуа». Она расположена неподалеку от российско-китайской границы в районе Сковородинского района.
Уезд Мохэ – самая северная территория Китая, в котором развит «снежный туризм» для жителей КНР. Отель стал одним из таких туристических объектов.
Внутри гостиницы поддерживается температура около пяти градусов ниже нуля. Постояльцев гостиницы ждет по-настоящему «холодный» прием, сообщает «Синьхуа».
Просмотров всего: 1057