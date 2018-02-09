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сегодня, 11:31 1

На границе провинции Хэйлунцзян и Приамурья построили отель из снега

На границе провинции Хэйлунцзян и Приамурья построили отель из снега
Фото: russian.news.cn

В деревне Бэйцзи уезда Мохэ округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян работает гостиница, все помещения и интерьер которой сделаны изо льда и снега, сообщает «Синьхуа». Она расположена неподалеку от российско-китайской границы в районе Сковородинского района.

Уезд Мохэ – самая северная территория Китая, в котором развит «снежный туризм» для жителей КНР. Отель стал одним из таких туристических объектов.

Внутри гостиницы поддерживается температура около пяти градусов ниже нуля. Постояльцев гостиницы ждет по-настоящему «холодный» прием, сообщает «Синьхуа».

Просмотров всего: 1057

#Китай #отдых #туризм

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    5 часов назад

    респект и уважение Молодцы китайцы

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