«Лыжня-2018», Венецианский карнавал, картинг: выходные в Благовещенске

Фото: szaopressa.ru

Суббота, 10 февраля

В спорткомплексе «Юность» пройдет первенство города Благовещенска по киокусинкай карате, посвящённое Дню защитника Отечества. Начало в 09:00.

На втором Владимировском озере состоится городское спортивно-массовое мероприятие «Лыжня-2018». Желающие могут принять участие в забегах. Профессионалы проведут мастер-классы по катанию на лыжах. Будут работать игровые площадки. Участники и зрители забега могут покататься на катке, взяв с собой коньки. Регистрация участников начнется в 09:00, в 12:00 – церемония открытия, первый старт дадут в 12:15.

В ДЮСШ по адресу: улица Ленина, 46, состоится первенство города Благовещенска по спортивной гимнастике. В мероприятии примут участие около 80 человек. Начало соревнований в 10:00, парад открытия в 12:00.

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение и мастер-класс по народной кукле. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

Городское сообщество «Академия семьи» совместно с автономной некоммерческой организацией «Жар-цвет» приглашает детей 3-6 лет и их родителей на праздник «Масленица», который пройдет в 10:30 по адресу: улица Калинина, 116. В программе хороводы, русские игры, мастер-класс по созданию оберегов и угощение блинами и другое.

На Чигиринском водохранилище состоится третий этап чемпионата Благовещенска по любительскому ралли. В нем примут участие сильнейшие команды из Благовещенска, Белогорска и Свободного – всего более 50 экипажей. Торжественное открытие соревнований – в 11:00.

В областной филармонии шоу-балет «Максимум» представит новую программу «Признание». Начало в 18:30.

В АОДНТ начнутся бесплатные кинопоказы для людей с ограничениями по слуху и зрению. В 14:00 покажут фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

В краеведческом музее состоится концерт Валентины Щебеньковой «А свет души и есть любовь». Начало в 17:00.

Театр кукол приглашает на спектакль «Секрет». Начало в 11:00. А в театре драмы можно будет посмотреть спектакль-квест «Пиковая дама». Начало в 18:00.

В ресторане ОКЦ пройдет Венецианский карнавал. На нем гостей мероприятия ждет шоу-программа, модный показ, благотворительный аукцион в помощь животным, флешмоб и другое. Начало в 19:00.

Воскресенье, 11 февраля

На Асташкинских озерах в районе Красноармейской, 238, пройдет четвертый этап чемпионата и первенства города Благовещенска по картингу. Начало соревнований – в 13:00.

В ГДК образцовая театральная студия «Этюд» покажет спектакль «21 счастливый день». Начало в 16:00.

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Кентервильское привидение». А в театре драмы в 12:00 можно будет посмотреть сказку «Похищение принцессы», а в 18:00 – спектакль-квест «Пиковая дама».

Суббота и воскресенье, 10 и 11 февраля

В выходные в СРК «Пирамида» состоится чемпионат города Благовещенска по дартсу. В мероприятии примут участие около 30 человек. Начало соревнований – в 11:00. К участию допускаются жители Благовещенска в возрасте от 14 лет и старше.

В спорткомплексе «Политехник» по адресу: улица Чайковского, 16, пройдет открытый турнир города Благовещенска по настольному теннису памяти Олега Жукова. В мероприятии примут участие 75 человек из Благовещенска, Белогорска и Новобурейского. Начало соревнований в 10:00.

В кинотеатрах можно будет посмотреть следующие фильмы: «Пятьдесят оттенков свободы», «Мульт в кино № 68», «Селфи», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Плюшевый монстр», «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», «Короче», «Приключения Паддингтона 2», «Zомбоящик», «Место встречи: 3 билборда на границе Эббинга, Миссури», «Охота на воров», «Движение вверх», «Астрал–4». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».