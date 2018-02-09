В Амурской области семья разыскивает пропавшего юношу

Семья из Константиновского района ищет родственника – 26-летнего Федора Погребецкого. Молодой человек ушел из дома в конце января, сейчас его местонахождение неизвестно. Сестра разыскиваемого пояснила, что в полицию пока не обращались, юношу ищут только через соцсети.

По ее словам, Федор постоянно проживает в селе Новопетровка Константиновского района. Также имеется информация, что его видели в селе Новопокровка Ивановского района

Приметы Федора Погребецкого: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые. В момент ухода был одет в черную куртку, джинсы и мокасины.

Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Федора, родственники просят звонить по телефону: 8929-477-51-87.