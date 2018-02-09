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сегодня, 11:22 4

В Амурской области семья разыскивает пропавшего юношу

В Амурской области семья разыскивает пропавшего юношу

Семья из Константиновского района ищет родственника – 26-летнего Федора Погребецкого. Молодой человек ушел из дома в конце января, сейчас его местонахождение неизвестно. Сестра разыскиваемого пояснила, что в полицию пока не обращались, юношу ищут только через соцсети.

По ее словам, Федор постоянно проживает в селе Новопетровка Константиновского района. Также имеется информация, что его видели в селе Новопокровка Ивановского района

Приметы Федора Погребецкого: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые. В момент ухода был одет в черную куртку, джинсы и мокасины.

Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Федора, родственники просят звонить по телефону: 8929-477-51-87.

Просмотров всего: 1337

#происшествия

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    7 часов назад

    на фото 26 летний??? 8-0

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    6 часов назад

    Почемуто считал, что юноша это 14-18 лет.. И эта, в мокасинах то само то в такую погоду в другую деревню уходить..

  • Владимир 5

    Владимир 5
    6 часов назад

    Фига себе юноша Вот мне 40 скоро - это я юноша А тут пишите пропал мальчик

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Загадочная история бенджамина баттона

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