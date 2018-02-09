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сегодня, 11:15 31

Россияне будут выбирать президента из 8 кандидатов

Россияне будут выбирать президента из 8 кандидатов
Фото: cikrf.ru

В бюллетень на президентские выборы 2018 года войдут 8 фамилий. Кандидатов зарегистрировали в Центризбиркоме и утвердили текст избирательного бюллетеня.

Центризбирком на последнем заседании зарегистрировал в качестве кандидатов на президентское кресло выдвинутую политической партией «Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"» Ксению Собчак и выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Максима Сурайкина. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

На заседании 7 февраля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов: Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова («Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»), Сергея Бабурина («ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»).

6 февраля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее были зарегистрированы кандидаты от парламентских партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

«В бюллетене будет восемь кандидатов. Восемь фамилий расположены в алфавитном порядке, информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону «О выборах Президента российской Федерации». Вся информация в бюллетене размещена в том объеме, в котором этого требует законодательство», – сказал заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев.

Также ЦИК России постановила утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России.

«Определился список зарегистрированных кандидатов, и они имеют право проводить агитацию в СМИ начиная с 17 февраля текущего года. Агитация на безвозмездной основе начнется с 19 февраля текущего года. Закон гарантирует кандидатам, зарегистрированным ЦИК России, а также политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в общероссийских государственных СМИ» , – сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Просмотров всего: 1756

#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    Грудинин не плох

  • Tina22

    Tina22
    7 часов назад

    БратеевГрудинин не плох


    Пример настоящего мужика! Заначка в 75 мрд рублей и плохая память.

  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Братеев

    Грудинин не плох



    Чем?

    Смотрела интервью у Дудя: демагог, чистой воды. Отвлеченно, ни о чем, никакой конкретики, забалтывание вопросов - это кандидат в президенты? Не смешите: он и не собирался

    *** кстати, довольно любопытная форма бюллетеня с кандидатами к выборам гуляет в интернете...

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    да все они такие

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    6 часов назад

    В ЦИКе очередное чесалово, все ржут, жизнь прекрасна на данных должностях.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Myxira

    Братеев

    Грудинин не плох



    Чем?

    Смотрела интервью у Дудя: демагог, чистой воды. Отвлеченно, ни о чем, никакой конкретики, забалтывание вопросов - это кандидат в президенты? Не смешите: он и не собирался

    *** кстати, довольно любопытная форма бюллетеня с кандидатами к выборам гуляет в интернете...



    Да, я видел смеялся долго. Волшебство последышей волшебника ЧУ - начинается)))

  • full

    full
    6 часов назад

    vertex

    Myxira

    Братеев

    Грудинин не плох



    Чем?

    Смотрела интервью у Дудя: демагог, чистой воды. Отвлеченно, ни о чем, никакой конкретики, забалтывание вопросов - это кандидат в президенты? Не смешите: он и не собирался

    *** кстати, довольно любопытная форма бюллетеня с кандидатами к выборам гуляет в интернете...



    Да, я видел смеялся долго. Волшебство последышей волшебника ЧУ - начинается)))



    Неужели листок в месте фамилии Путин становится здоровее?

  • Кузмичь

    Кузмичь
    6 часов назад

    зачем голосовать и так всем понятно кто будет, лучше бы эти деньги отдали в бюджеты

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    БратеевГрудинин не плох


    Самый достойный кандидат из всех, на примере своего предприятия, доказал, что он грамотный управленец... как минимум второе место за ним будет.. если будут честно подсчитывать голоса, вполне рееальна победа на выборах... но это уже как посчитают...

  • full

    full
    5 часов назад

    Maikl

    Братеев

    Грудинин не плох



    Самый достойный кандидат из всех, на примере своего предприятия, доказал, что он грамотный управленец... как минимум второе место за ним будет.. если будут честно подсчитывать голоса, вполне рееальна победа на выборах... но это уже как посчитают...


    На одноклассниках была голосовалка, там по пятьдесят четыре тысячи голосов получили Путин и Грудинин. На тот момент, когда она мне на глаза попала, естесстн.

  • Tina22

    Tina22
    5 часов назад

    Maikl

    Братеев

    Грудинин не плох



    Самый достойный кандидат из всех, на примере своего предприятия, доказал, что он грамотный управленец... как минимум второе место за ним будет.. если будут честно подсчитывать голоса, вполне рееальна победа на выборах... но это уже как посчитают...


    Согласно уведомлению, предоставленному Грудининым, зарплата в ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) за последние шесть лет составили 157 413 983,26 руб. На 5 счетах в банках у кандидата находится 5 920 868,62 руб., он владеет 1 993 233 акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 4-процентной долей в праве ООО «ТТ Девелопмент».

    Доходы супруги Грудинина Ирины за 6 лет в виде зарплаты в ООО «ТАИР», пенсии, продажи имущества, процентов от вкладов составили 2 622 806,99 руб. Также она владеет двумя квартирами в Москве и Подмосковье, двумя автомобилями «Лексус» и 11 счетами в банках на сумму 2 075 934,26 руб. Грудинина также обладает 50-процентной долей в праве ООО «ТАИР».

    8 января, через несколько дней после подачи в ЦИК заявления на регистрацию в качестве кандидата в президенты, Павел Грудинин прислал дополнения к декларации, где сообщил, что владеет также 600 ценными бумагами в Liechtenstenische Landesbank номиналом 7 млрд 492 млн рублей. Также, согласно уточнениям, направленным Грудининым в ЦИК, у него по состоянию на 1 декабря на одном заграничном счету оставалось 14 млн 390 тыс. рублей, на другом — 16 тыс. 760 рублей. Остальные три счета имели нулевой баланс.

    Как сообщил сегодня, 12 января, член ЦИК РФ Евгений Шевченко, Грудинин не указал при подаче документов на выдвижение информацию о пяти счетах в иностранном банке и о 600 ценных бумагах за рубежом, однако потом избавился от всех зарубежных финансовых активов. «9 января представители Грудинина представили в ЦИК документы для его регистрации кандидатом, в том числе уточнение сведений о доходах и имуществе», —

    Подробности: https://regnum.ru/news/2367044.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

    Не пойму я наш народ- то орут- воры, олихархи, за счет нас простых людей себе капиталы состряпали, то самый достойный. Епа мать- вы определитесь что ли.

  • Tina22

    Tina22
    5 часов назад

    На этом примере еще раз убеждаюсь- политика - гряное дело. Есть капитал- но пля он достойный, сам себя сделал, нет капитала- на хрен он нужен- сам не смог, что он сможет для страны. Кручу верчу запутать хочу.

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Tina22
    Maikl

    Братеев

    Грудинин не плох



    Самый достойный кандидат из всех, на примере своего предприятия, доказал, что он грамотный управленец... как минимум второе место за ним будет.. если будут честно подсчитывать голоса, вполне рееальна победа на выборах... но это уже как посчитают...


    Согласно уведомлению, предоставленному Грудининым, зарплата в ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) за последние шесть лет составили 157 413 983,26 руб. На 5 счетах в банках у кандидата находится 5 920 868,62 руб., он владеет 1 993 233 акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 4-процентной долей в праве ООО «ТТ Девелопмент».

    Доходы супруги Грудинина Ирины за 6 лет в виде зарплаты в ООО «ТАИР», пенсии, продажи имущества, процентов от вкладов составили 2 622 806,99 руб. Также она владеет двумя квартирами в Москве и Подмосковье, двумя автомобилями «Лексус» и 11 счетами в банках на сумму 2 075 934,26 руб. Грудинина также обладает 50-процентной долей в праве ООО «ТАИР».

    8 января, через несколько дней после подачи в ЦИК заявления на регистрацию в качестве кандидата в президенты, Павел Грудинин прислал дополнения к декларации, где сообщил, что владеет также 600 ценными бумагами в Liechtenstenische Landesbank номиналом 7 млрд 492 млн рублей. Также, согласно уточнениям, направленным Грудининым в ЦИК, у него по состоянию на 1 декабря на одном заграничном счету оставалось 14 млн 390 тыс. рублей, на другом — 16 тыс. 760 рублей. Остальные три счета имели нулевой баланс.

    Как сообщил сегодня, 12 января, член ЦИК РФ Евгений Шевченко, Грудинин не указал при подаче документов на выдвижение информацию о пяти счетах в иностранном банке и о 600 ценных бумагах за рубежом, однако потом избавился от всех зарубежных финансовых активов. «9 января представители Грудинина представили в ЦИК документы для его регистрации кандидатом, в том числе уточнение сведений о доходах и имуществе», —

    Подробности: https://regnum.ru/news/2367044.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

    Не пойму я наш народ- то орут- воры, олихархи, за счет нас простых людей себе капиталы состряпали, то самый достойный. Епа мать- вы определитесь что ли.


    Он у кого что украл?? Он что олигарх? Если он хорошо зарабатывает на своем предприятии, это плохо??? Он не сидит на природных богадствах, или на гос подрядах.. к чему эта ссылка?? Подали уточненые данные, все в законе.. какие проблемы?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    При всём богатстве выбора другой альтернативы нет! ©

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    т.е. кроме как к грудинину к другим кандидатам у вас претензий нет?

  • Аристон

    Аристон
    4 часа назад

    Tina22

    Maikl

    Братеев

    Грудинин не плох





    Не пойму я наш народ- то орут- воры, олихархи, за счет нас простых людей себе капиталы состряпали, то самый достойный. Епа мать- вы определитесь что ли.



    За избирателей уже определились из команды Путина.

    Грязь и выдумки запустил Жириновский.

    Путин приказал "мочить" Грудинина.

    Ну а население?

    Да легче поверить всякой ахинее, чем правде из уст Грудинина.

    Народ!

    Путин развалил Медицину, Образование, Экономику и прочее, перечислять можно бесконечно.

    Россию смешивают с дерьмом.

    А население - "оглянись во гневе!".....

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    Аристон

    Народ!

    Путин развалил Медицину, Образование, Экономику и прочее, перечислять можно бесконечно.

    Россию смешивают с дерьмом.

    А население - "оглянись во гневе!".....



    а вот тут не надо на человека наговаривать.

    Медицину, Образование, Экономику и прочее,

    развалил и продолжает разваливать остатки таки медведев и Ко

  • Кузмичь

    Кузмичь
    4 часа назад

    Грудинину нужно было вовремя развестись с женой, по примеру нашего президента, и не считали бы ее доходы и доходы детей. Любого возьми из кандидатов или из правительства, у всех будут приличные доходы, не менее, чем у Грудинина, пример, у Медведева было озвучено!

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    4 часа назад

    Tina22

    Не пойму я наш народ- то орут- воры, олихархи, за счет нас простых людей себе капиталы состряпали, то самый достойный. Епа мать- вы определитесь что ли.



    Именно, что из представленных Грудинин самый порядочный...

  • Аристон

    Аристон
    4 часа назад

    Кузмичь

    Грудинину нужно было вовремя развестись с женой,



    Поэтому Путин в шоколаде?

    И оказывается во всём виноват Медведев!

    Вы уважаемые, с логикой дружите?

    А на всякий случай с программой Грудинина ознакомится - слабо?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Аристон



    Поэтому Путин в шоколаде?

    И оказывается во всём виноват Медведев!



    Ну в России всегда так , царь хороший - бояре плохие.

    За тысячи лет ничего в головах людей не поменялось.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    NatashaBlag

    Tina22

    Не пойму я наш народ- то орут- воры, олихархи, за счет нас простых людей себе капиталы состряпали, то самый достойный. Епа мать- вы определитесь что ли.



    Именно, что из представленных Грудинин самый порядочный...



    Не здраво судить о порядочности человека, исходя из бравурных публикаций в СМИ и его собственных заверений... А вот интервью Дудя с ним послушать стоит: как уже сказала, чистой воды демагог. Посему, Грудинин - выборная замануха, в действии.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Johnny_B
    Аристон

    Народ!

    Путин развалил Медицину, Образование, Экономику и прочее, перечислять можно бесконечно.

    Россию смешивают с дерьмом.

    А население - "оглянись во гневе!".....



    а вот тут не надо на человека наговаривать.

    Медицину, Образование, Экономику и прочее,

    развалил и продолжает разваливать остатки таки медведев и Ко


    А медведева кто назначил? А кто у нас у власти 20 лет? А президент кто?)

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Maikl



    А медведева кто назначил? А кто у нас у власти 20 лет? А президент кто?)


    Оставьте в покое путинойдов. Если они говорят во всем виноват Медеведев, а не Обама ... это уже хорошо! Это уже прогресс для них!

  • Музыка

    Музыка
    2 часа назад

    удален

  • Манчини

    Манчини
    2 часа назад

    Maikl

    Братеев

    Грудинин не плох



    Самый достойный кандидат из всех, на примере своего предприятия, доказал, что он грамотный управленец... как минимум второе место за ним будет.. если будут честно подсчитывать голоса, вполне рееальна победа на выборах... но это уже как посчитают...


    не больше 10% голосов

  • Манчини

    Манчини
    2 часа назад

    избирательную компашку слишком криво ведет

    сам походу выиграть боиться

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Если бы человек реально имел амбиции и желание победить на выборах, то его никогда бы не согласовали в кремле .. тем более от кормушечной партии.

    Грудинин им нужен для повышения явки избирателей и показушной демократии.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    АКЦИОнер

    Maikl



    А медведева кто назначил? А кто у нас у власти 20 лет? А президент кто?)


    Оставьте в покое путинойдов. Если они говорят во всем виноват Медеведев, а не Обама ... это уже хорошо! Это уже прогресс для них!



    детский сад штаны на лямках

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    ... согласен, путинойды они такие ...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Выбирать из мусорного бака, под названием - кандидаты..? Нет уж.. увольте..

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