Россияне будут выбирать президента из 8 кандидатов

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В бюллетень на президентские выборы 2018 года войдут 8 фамилий. Кандидатов зарегистрировали в Центризбиркоме и утвердили текст избирательного бюллетеня.

Центризбирком на последнем заседании зарегистрировал в качестве кандидатов на президентское кресло выдвинутую политической партией «Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"» Ксению Собчак и выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Максима Сурайкина. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

На заседании 7 февраля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов: Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова («Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»), Сергея Бабурина («ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»).

6 февраля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее были зарегистрированы кандидаты от парламентских партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

«В бюллетене будет восемь кандидатов. Восемь фамилий расположены в алфавитном порядке, информация о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону «О выборах Президента российской Федерации». Вся информация в бюллетене размещена в том объеме, в котором этого требует законодательство», – сказал заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев.

Также ЦИК России постановила утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России.

«Определился список зарегистрированных кандидатов, и они имеют право проводить агитацию в СМИ начиная с 17 февраля текущего года. Агитация на безвозмездной основе начнется с 19 февраля текущего года. Закон гарантирует кандидатам, зарегистрированным ЦИК России, а также политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в общероссийских государственных СМИ» , – сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.