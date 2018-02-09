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9февраля
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сегодня, 10:46 23

Благовещенская Бурхановка наполнилась горячей водой (видео)

Благовещенская Бурхановка наполнилась горячей водой (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Сергей. Мужчина рассказал, что в речку Бурхановку четвертый день поступает горячая вода. По всей видимости, где-то произошел порыв.

Горожанин снял происходящее на видео 9 февраля в районе дома № 91 по улице Забурхановской. Сергей говорит, что проблема обозначилась еще до нового года. Тогда он обращался в несколько инстанций, и это помогло – утечка воды прекратилась. Однако несколько дней назад все началось снова.

«До нового года уже бежала эта вода. Тогда я неделю всем звонил, пытался достучаться. Приехали и устранили, течь перестало. И вот четыре дня назад опять началось. Бурхановка сейчас в этом районе выйдет из берегов. Воды уже метра полтора-два», – отмечает мужчина.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что произошел порыв на трубе горячего водоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты, проблему должны устранить сегодня.

«Вода чистая, это простая водопроводная вода, но она подогретая», – уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что происшествие не связано с недавним порывом на водоводе, когда без водоснабжения остались два многоквартирных дома по адресам: улица Забурхановская, 93 и 95.

Просмотров всего: 3458

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    7 часов назад

    Застынет - можно на коньках кататься

    *** на что идут собранные с народа деньги, если одно гнилье кругом - ткни и потечет?!...

  • Tina22

    Tina22
    7 часов назад

    А как же уничтожение флоры и фауны Бурхановски? Ведь горячая вода с хлоркой вредит местной живности, если она там еще есть.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    7 часов назад

    ВАУ!!! И НА КАМЧАТКУ НЕ НАДО К ГОРЯЧИМ ИСТОЧНИКАМ

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Чего люди хотят, сами бичей - короедов приманили на теплотрассы, они изоляцию ободрали, чтобы спать было комфортней и булки парить, да ходят по трассе советских времен, что там выдержит - то. Не знал, конечно что в теплоноситель еще и хлорку добавляют))), можно организовывать массовый помыв населения, во избежание мондовошечной атаки на население города и купания крещенские продолжить в комфортной теплой водице.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    народ проплатит-пусть течёт

  • oenesterov

    oenesterov
    7 часов назад

    На днях дочитал "Петербургские трущобы", за 200 лет в России ничего не поменялось. Вот это стабильность, куда там Путину...

  • Rudgerhaurer

    Rudgerhaurer
    6 часов назад

    Такого количество аварий не было даже в перестроечные времена. Почему ни кто не принимает мер хотя бы попытаться навести порядок в ЖКХ. Повальное воровство, безответственность, развал всей отрасли. Чистка заворовавщихся чинуш давно уже назрела, но органы прокуратуры как то подозрительно на все закрывают глаза.

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Там Павлов где-то живет. Не иначе все свои самовары раскочегарил, а кипяток в Бурхановку сливает. То-то его на форуме не видно.

  • Елена2

    Елена2
    6 часов назад

    Термальные источники , мля . Бомж вообще зачетный на фото , счастливый

  • Утоли мои печали Натали

    Утоли мои печали Натали
    5 часов назад

    На этой фотке на трубе эпичненько рядом бы смотрелись мэрша, губернатор, министры, да главный АКСник. И вот такой плакат на каждом предвыборном участке повесить, чтоб все призадумались, что нас всех ждет если мы опять выберем ворюг.

  • Caramel

    Caramel
    4 часа назад

    Елена2

    Термальные источники , мля . Бомж вообще зачетный на фото , счастливый



    искупают бомжика в бурхановке

  • Мира

    Мира
    4 часа назад

    Натали ++++++

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    4 часа назад

    Можно, конечно, шутить, но вот кому расход такого объема воды повесят? В счета граждан ждать? Или мэрия, ЖКХ и АКС сами оплатят?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

  • Капуша

    Капуша
    3 часа назад

    Та еще Штучка, вот лично вы и оплатите

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Та еще Штучка

    Можно, конечно, шутить, но вот кому расход такого объема воды повесят? В счета граждан ждать? Или мэрия, ЖКХ и АКС сами оплатят?



    Я думаю, что из избирательного фонда будущего президента Путина.

  • Капуша

    Капуша
    3 часа назад

    Tina22, да, к сожалению все, в том числе краснокнижники, погибнут(((. Коммунальщики-сволочи и так путем неконтролируемого добавления хлорки в кипяток вывели всю живность из наших батарей, теперь вот за Бурхановку принялись. Сволочи!

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Если это бомж, то я тогда кто? Одевается лучше меня. Или я хуже него))

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    На Калинина в районе жд переезда речка ежедневно наполняется желтыми стоками. Вечером парит, утром все замерзшее. Под мостик у перекрестка уже подпирает под свод. Откуда течет - непонятно. Микро-речка осенью очень долго не замерзала, лед встал в середине декабря, а за зиму "распухла" до полноводной реки.

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    1 час назад

    Жители! Жалуйтесь во все инстанции. Без вас ничего не поменяется(((

  • maxxx36360102

    maxxx36360102
    1 час назад

    Жители! Жалуйтесь во все инстанции. Без вас ничего не поменяется(((

  • Колдун

    Колдун
    59 минут назад

    Данные событие зеркально отражают суть действующей власти. Воруют, тратят ресурсы цинично, преступно, чувствуя свою безнаказанность, а народ сидит и в отчаянье смотрит как выливаются в канализацию миллиарды!Сейчас идет глобально очищение от всей этой нечисти. Твари будут смыты с лица земли.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    10 минут назад

    Колдун

    Данные событие зеркально отражают суть действующей власти. Воруют, тратят ресурсы цинично, преступно, чувствуя свою безнаказанность, а народ сидит и в отчаянье смотрит как выливаются в канализацию миллиарды!Сейчас идет глобально очищение от всей этой нечисти. Твари будут смыты с лица земли.



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