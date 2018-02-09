Благовещенская Бурхановка наполнилась горячей водой (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Сергей. Мужчина рассказал, что в речку Бурхановку четвертый день поступает горячая вода. По всей видимости, где-то произошел порыв.

Горожанин снял происходящее на видео 9 февраля в районе дома № 91 по улице Забурхановской. Сергей говорит, что проблема обозначилась еще до нового года. Тогда он обращался в несколько инстанций, и это помогло – утечка воды прекратилась. Однако несколько дней назад все началось снова.

«До нового года уже бежала эта вода. Тогда я неделю всем звонил, пытался достучаться. Приехали и устранили, течь перестало. И вот четыре дня назад опять началось. Бурхановка сейчас в этом районе выйдет из берегов. Воды уже метра полтора-два», – отмечает мужчина.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что произошел порыв на трубе горячего водоснабжения. Сейчас на месте работают специалисты, проблему должны устранить сегодня.

«Вода чистая, это простая водопроводная вода, но она подогретая», – уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что происшествие не связано с недавним порывом на водоводе, когда без водоснабжения остались два многоквартирных дома по адресам: улица Забурхановская, 93 и 95.