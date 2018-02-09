Как малый бизнес участвует в крупных проектах Приамурья

По оценкам региональных властей, за период строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» и магистрального газопровода «Сила Сибири» порядка 50 амурских предприятий получили подряды или субподряды в данных проектах и успешно работают в качестве поставщиков услуг и продукции.

Максимальное привлечение местных ресурсов является одной из приоритетных задач для компаний, реализующих проект в газопереработке – «Газпром переработка Благовещенск», являющейся инвестором и заказчиком проекта, и НИПИГАЗа, управляющего его реализацией. Представители амурского бизнеса поделились своим опытом взаимодействия с предприятиями, участвующими в строительстве Амурского ГПЗ в Свободненском районе.

«Начиная с 2015 года на различных площадках состоялось порядка 20 встреч с участием амурских предпринимателей и представителей компаний, реализующих проект. Это площадки правительства Амурской области, семинары, практикумы, форумы. Например, в рамках «АмурЭкспоФорума» была организована отдельная встреча с малым бизнесом Приамурья», – рассказывает начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Татьяна Кочергина.

Профильными министерствами был сформирован реестр компаний, которые могут быть задействованы в реализации проекта в качестве поставщиков услуг и продукции. Каждое министерство предлагало только проверенных, надежных, опытных предпринимателей из различных сфер деятельности. Список был утвержден распоряжением губернатора и размещен на портале правительства Амурской области. Реестр регулярно обновляется и пополняется.

«Кроме того, в прошлом году мы активизировали работу с предпринимательским сообществом в части привлечения бизнеса в город Свободный, где ощущается острая нехватка услуг социальной направленности. Так, 14 декабря 2017 года состоялась бизнес-миссия, в которой приняли участие более 40 предпринимателей из Благовещенска, Свободного, Белогорска. Специально для них администрацией города был подготовлен реестр объектов муниципальной и частной собственности, которые доступны для покупки или аренды. Для участников бизнес-миссии провели экскурсию по этим объектам. Мы получили хорошие отзывы, такие мероприятия решено проводить на постоянной основе. Следующая бизнес-миссия запланирована в феврале», – продолжила Татьяна Кочергина.

Одним из участников декабрьской бизнес-миссии был Алексей Алейников, директор благовещенского предприятия «Амурпромснаб», специализирующегося на установке систем очистки и фильтрации воды.

«У компании НИПИГАЗ был запрос – установка фильтров в 51 квартире для сотрудников до нового года. На тот момент мы были, наверное, единственной компанией в Амурской области, у которой было в наличии столько фильтров, и мы имели физическую возможность это сделать в установленные сроки. И мы это сделали. Затем мы установили систему фильтрации воды в офисе. Заключаем договор на обслуживание всех этих фильтров. Планируем также работать с будущими застройщиками», – поделился Алексей Алейников.

Предприятие, которое он возглавляет, имеет опыт работы с крупными заказчиками. «Работа с крупными партнерами – это сложнее, чем с мелкими клиентами. Но что касается сотрудничества с НИПИГАЗом, можно отметить достаточно оперативный процесс принятия решений, он не растянут на месяцы, полугодия. Комфортно общаться с сотрудниками – они готовы в любое время ответить на любые вопросы. На месте все вопросы решаются достаточно быстро. Люди дела, которые понимают, что им именно надо, в какие сроки и за какие деньги», – отмечает директор предприятия.

По словам представителя регионального министерства ВЭСТиП Татьяны Кочергиной, с самого начала реализации проекта стало понятно, что главным препятствием для многих амурских предпринимателей стало отсутствие навыков работы на площадках b2b, где проводится большинство конкурентных процедур: «В 2015 году проводилось отдельное точечное обучение представителей бизнеса по вопросам регистрации на площадке b2b.sibur.ru. Добавлю, что за весь период реализации газовых проектов на территории региона порядка 50 амурских компаний зашли на субподряд и успешно работают. Все они – субъекты малого и среднего предпринимательства. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и минэкономразвития региона курирует эти компании».

На сегодняшний день на площадке в качестве потенциальных подрядчиков зарегистрированы около 700 предприятий Дальнего Востока, в том числе 333 амурские компании.

«Мы зарегистрировались на площадке в октябре 2017 года. Особых сложностей при регистрации и прохождении квалификации у нас не возникло. Необходимо было заполнить анкетные данные, собрать определенный пакет документов для регистрации роли поставщика, пройти процедуру квалификации, после этого мы были допущены к участию в конкурентной процедуре. В случае, когда документов для прохождения квалификации было недостаточно, информация о дополнительном запросе документов с площадки приходила своевременно. Также оперативно мы получали информацию о внесении каких-либо изменений или дополнений, назначении переторжки. По результатам конкурентной процедуры победителем была объявлена наша компания», – рассказывает представитель компании «Альма» (г. Благовещенск) Светлана Голубева.

Фирма, представителем которой она является, выиграла конкурс на поставку писчебумажной продукции и канцелярских товаров в проектные офисы строительства в Свободном. Это крупный заказ – в проектных офисах большой расход бумаги разных форматов. По результатам конкурентной процедуры с компанией должны заключить договор на один год.

«Очень порадовало, что площадка бесплатная. На текущий момент многие электронные торговые площадки являются платными, когда вам необходимо оплатить лицензию на участие в закупке, либо приобрести лицензию на определенный период. На данной площадке и регистрация и участие в конкурентной процедуре были бесплатными.

Также сейчас информация об объявленных конкурентных процедурах на b2b.sibur.ru регулярно приходит в рассылках», – продолжает Светлана Голубева.

«Площадка открывает доступ ко всем конкурентным процедурам и позволяет подать заявку на участие в интересующих процедурах. Для каждой категории пользователей – подрядчиков и поставщиков – предусмотрена краткая инструкция по работе c порталом. Всем зарегистрированным участникам гарантируется конфиденциальность, безопасность и равные конкурентные возможности при осуществлении операций», – объясняет руководитель направления организации инфраструктуры и эксплуатации НИПИГАЗа Оксана Князева-Богданова.

Известная в Благовещенске компания Albero family выполняет не первый заказ для компаний, реализующих проект строительства Амурского ГПЗ. Предприятие оснащает мебелью проектные офисы, жилые помещения для сотрудников компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ.

«Чувствуется, что амурские подрядчики и поставщики в приоритете, – говорит руководитель мебельной компании Петр Глазунов. – Но, как правило, эти тендеры не предполагают выплату каких-то авансов их победителям. Амурские же производители привыкли работать с авансовыми платежами. И я считаю, что именно это во многом является для амурчан сдерживающим фактором – у них просто нет таких оборотных средств, а зачастую и необходимых технических возможностей. Как следствие, далеко не все амурские производители могут побеждать в конкурентных процедурах и выполнять в указанные сроки определенные виды работ. Такой естественный отбор – абсолютно нормальный в бизнес-процессах такого уровня. Можно ведь, например, отдать услугу по обеспечению питанием какому-нибудь ларьку, но он банально не справится, не сможет оказать услугу, и это повлияет на производственный процесс в целом. Но при этом, я считаю, что при определенной работе, у многих амурских компаний есть возможность принять участие в реализации этого масштабного проекта как в качестве прямых поставщиков услуг и продукции, так и в качестве субпоставщиков».

Свободненские заказы являются крупнейшими в секторе b2b для еще одного амурского предприятия «Мастер Ким». В Свободном компания выполняет ремонт и внутреннюю отделку офисов и квартир в строящихся домах.

«Мы зарегистрировались на площадке в 2016 году, прошли процедуру квалификации, доказали, что способны выполнить тот объем работ, на которые заявляемся. И в 2017 году, получив заказ, приступили к работам. Сейчас работаем в сжатые сроки и должны дать результат, который был нам четко обозначен. Речь идет о ремонте 80 квартир. Мне нравится культура производства, культура работы с подрядчиком. Заказчик очень оперативно, без лишней волокиты, помогает решать возникающие у нас вопросы. Могу сказать, что мы получаем полезный опыт, который даже пытаемся перенять для организации нашей внутренней деятельности. А самое главное, нравится прозрачность процесса. Нормальный современный подход к работе, где главное – это результат. Мне работать комфортно, потому что мой заказчик – это партнер серьезный и надежный», – комментирует президент компании «Мастер Ким» Андрей Орлов.

В списке постоянных партнеров компаний, реализующих проект, есть ряд предприятий города Свободного. Управляющая компания «Жилсервис» оказывает услуги по обслуживанию жилого фонда, в том числе домов, построенных для проживания сотрудников проектных офисов. Ее руководитель Василий Шаповалов отмечает: «Компании крупные, поэтому есть свои определенные корпоративные требования к формам документов, формам отчетности. Мы пошли навстречу этим требованиями. Не скажу, что это вызвало какие-то большие сложности. Из явных плюсов сотрудничества я могу отметить стабильную оплату».

ИП Трутнева (г. Свободный) оказывает услуги по подвозу воды, вывозу отходов на площадке временных зданий и сооружений. «Как и везде, у нас определенные сложности возникали только в начале работы. Затем, когда ты понимаешь, как система устроена и работает, работать комфортно. Хотели бы продолжать сотрудничество. Явный плюс сотрудничества – четкий и отлаженный механизм работы», – считает индивидуальный предприниматель Наталья Трутнева.

«С началом строительства магистрального трубопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ объем заказов у нашего предприятия заметно вырос. К нам пришли крупные клиенты – компании «Ленгазспецстрой», «Связьстроймонтаж», «Мостоотряд 69», «Подводтрубопроводстрой», «Мостострой», «Инсистемс», НИПИГАЗ», – перечисляет руководитель еще одного предприятия Свободного «Спецавтотех», которое занимается транспортированием ТБО с площадок строительства, а также предоставляет технику для уборки территории вахтового поселка в зоне, где строительные работы уже завершены.

Иван Бомбела – представитель небольшого предприятия, занимающегося производством питьевой воды «Кислородная» – это исключительно свободненский продукт. Иван не скрывает, что масштабный проект оказал огромное влияние на предприятие.

«До 2014 года мы стабильно развивались, а в кризис у нас резко упала выручка, и стало очень туго. Ситуация начала меняться в 2016 году, когда в Свободный начали массово приезжать инженеры и строители «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ. С началом реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода мы получили заказы на поставку питьевой бутилированной воды в проектные офисы компаний, реализующих проект. В принципе, организации сами выходили на нас со своими потребностями в услуге. Предприятия, связанные со строительством Амурского ГПЗ – это сейчас самые крупные наши заказчики. Поставляем воду и на площадку строительства для работников подрядных организаций. В 2017 году новые клиенты стали появляться практически ежедневно – причем не только юридические лица, но и частные потребители – газовики. Они объясняют: мы на стройке допоздна, поэтому сделайте, нам, пожалуйста, доставку в вечернее время. Идем навстречу. Думаю, что во время строительства – во время наплыва рабочих – нашему предприятию однозначно будет проще держаться на плаву. Возможно, и после завершения строительства дела будут неплохо идти – вырастет платежеспособность населения», – рассуждает свободненский предприниматель.

«Вместе с правительством Амурской области мы ведем работу по подбору предприятий области, занимающихся производством оборудования и строительных материалов, осуществляющих строительно-монтажные и отделочные работы, оказывающих транспортные услуги, услуги бытового обслуживания и другие, – подчеркивает заместитель генерального директора по общим вопросам компании «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов. – Мы стараемся задействовать весь потенциал местных компаний, поставщиков услуг и продукции. Компании «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ заинтересованы в появлении в Свободном новых инфраструктурных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса. Потребность в услугах по-прежнему высока – требуются образовательные услуги, детские сады, медучреждения, спортивные секции, развлекательные центры, кафе, бытовое обслуживание и многое другое. Работа по привлечению амурских предпринимателей к реализации проекта будет продолжена».