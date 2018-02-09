Очевидцы: в Огодже мужчине ампутировали ноги, обмороженные в доме

Шокирующий случай произошел в Огодже Селемджинского района. Там мужчина лишился обеих ног из-за обморожения. По словам жителей села, серьезные поражения сельчанин получил не на улице, а в доме, в котором практически не было отопления. Делом занимается полиция.

Вот эта улица Центральная, вот этот дом № 17, где последнее время жил Александр Процукович – так зовут пострадавшего мужчину. В сенцах на потолке – ледяные сталактиты, внутри строения – все окна в наледи. Наледь и в углах комнат. В одной из них сиротливо прижалась к батарее неухоженная кровать. В доме площадью около 50 квадратов всего два работающих радиатора. Остальные сняты.

Местные жители считают, что именно здесь, в этом холодном доме, 49-летний Александр Процукович обморозил обе ноги так, что их пришлось ампутировать.

Односельчане рассказывают: вот уже несколько лет мужчина живет на два дома. Там, где он прописан, – в 4-квартирном доме № 17 по улице Садыкова, несколько лет назад за долги отключили отопление. Дома в населенном пункте деревянные, но отопление в них – центральное. Соседей Александра переселили, а его официально не смогли, так как в 45 лет мужчина не поменял паспорт. Поэтому летом он жил у себя, а зимой – в бывшем доме своей тети по улице Центральной. Жил, по сути, незаконно.

Дом по улице Садыкова, где Александр Процукович прописан

Жить на улице Садыкова зимой было невозможно из-за отсутствия отопления. Теперь выясняется, что и в доме № 17 на Центральной было лишь две небольшие работающие батареи на все помещения – в кухне и в одной из комнат. И это в северном населенном пункте, где зимой столбик термометра опускается ниже 40 градусов.

«Мне позвонили рабочие и сказали, что пришел Александр и просит его где-нибудь согреть. Я подъехал в гараж, он там был, передвигался уже очень плохо. Попросил помощи. Я его пристроил в теплое помещение. Была договоренность, что он поживет и заодно подработает. Я привез ему продукты, а вечером, когда он начали раздеваться, я почуял запах гниющего мяса. Обратился к его родственникам дальним, но они сами пенсионеры и ухаживать за ним отказались. Медикам местным позвонил, они сказали – вези. Повез его к нашим медикам. А уже оттуда на скорой его увезли в Экимчан в районную больницу», – рассказал житель Огоджи, механик местного угольно-добывающего предприятия ООО ПО «Росса».

На этом предприятии Александр иногда подрабатывал, но официально там его не трудоустраивали из-за пагубного пристрастия к алкоголю.

«Когда в его доме отключили отопление, он перешел в другую квартиру жить, там жила раньше его тетка. Но никто не знал, что там тоже практически нет отопления, там две маленькие плоские батареи на весь дом, представляете? Кто-то рассказал, что заходили к нему, а он был выпивши, спал на полу, обняв эту батарею. И когда его допрашивали следователи, он им сказал, что отморозил ноги дома. В этом году два или три человека на улице замерзли в Огодже насмерть – это пьющие люди. Если бы это на улице с Александром Петровичем случилось, да он бы умер сразу.

И вот человек гнил заживо, жил в таких условиях, и, если бы не случайность, что он пришел на угольный участок к нам, видать, совсем его поджало, и наши работники просто услышали этот запах гниющей плоти. Понимаете, он заживо гнил. Весь ужас ситуации в том, что человек замерз дома в 21 веке, где никто не следит, есть или нет у него отопление», – рассказала шокированная односельчанка Александра и инспектор по кадрам ООО ПО «Росса» Марина Гарикян.

Факт отключения тепла в доме, в котором Александр был прописан, редакция «Амур.инфо» попросила прокомментировать министерство ЖКХ Амурской области.

«Отключение аварийного дома от всех коммуникаций возможно только после расселения всех граждан (всех семей), которые проживают в этом доме, в новое жильё», – рассказала замминистра Ольга Рытова.

И формально новое жилье Александру администрация действительно предоставила: в доме № 17 на той самой Центральной. Заключить с ним официальный договор соцнайма не могли, потому что паспорт Александра уже несколько лет как просрочен.

Глава Огоджинского сельсовета Людмила Рудь объяснила, что из жалости она закрывала глаза на то, что Александр там живет: «Был он у нас прописан на Садыкова, 17. За неуплату этот 4-квартирный дом отключили, еще при МУП "Огоджасервис". В прошлом году в октябре со своим другом они пытались провести там отопление, я лично была свидетель, но что-то у них там не получилось.

В 2016 году вместе с ним жил Гаврилов Юрий. Они попросили этот дом на Центральной. Мы по комиссии дали этот дом Александру. Там раньше жила его тетушка Зинаида Васильевна. Он там и проживал. Мы им дали квартиру хорошую. Я не знаю, то ли у них действительно прорвало эти регистры или они их сняли и продали на то, чтобы выпить. Я как заступила главой, начала проверять жилфонд, который имеется в поселении. Когда я зашла в эту квартиру, то ужаснулась, увидев, что батареи сняты. Как он мне объяснил: их прорвало, но у меня источники другие. Может, это действительно моя вина: мне надо было закрыть эту квартиру и больше его туда не пускать. Но по-человечески я знала, что на Садыкова дом отключен, а здесь мне его как человека стало жалко. Он – умница, хороший электрик, как ни обратишься, всегда поможет.

Поэтому все время, что он у меня там проживал, так сказать, незаконно, я эту квартиру никому не давала. Если уж кого-то туда заселять, тогда надо этот дом восстанавливать. Моя вина сейчас в том, что я не заявила в полицию и, получается, не провела расследование, почему дом пришел в такое состояние. Но отопление там есть, там не во всех комнатах отключено отопление. Там из крана бежит кипяток. Если бы там было очень холодно, трубы перемерзли бы. Я его где-то в декабре встретила, поинтересовалась, как дела, а он мне агрессивно стал отвечать. Я обратила внимание, что он шел, как в кандалах. Оказывается, это с ним случилось еще до нового года, – продолжает Людмила Рудь.

Сейчас у нас вроде намечается развитие, к нам должны приехать геологи. Звонят мне буквально на прошлой неделе геологи, говорят, что нужно жилье. И я знаю, что этот дом у меня есть в наличии, думаю, пойду посмотрю, потому что Александр мне сказал, что там не находится. Я пришла, смотрю – двери закрыты изнутри, и я успокоилась, что он тут живет, хоть и света нет, но лишь бы было тепло.

Что он обморозил ноги в доме, я не могу утверждать или отвергать, потому что я не видела, где он их отморозил. Но он жил в квартире, где есть тепло. Там, конечно, регистры сняли – то ли их прорвало, то ли они сами сняли и, извините за выражение, пропили, но в этом доме тепло есть. По крайней мере, в понедельник-вторник он был там. Я видела, что в доме горит фонарик. Раз не хотел мне открывать, я не настаивала.

В последний раз я заходила в дом осенью, когда он мне открыл. Там нет регистра в спальне, прихожей и в детской. В зале его кровать стояла, вокруг кровати бутылки пустые, и его кровать прямо у батареи стояла. Я ему сказала, не боится ли он обжечься. У нас были случаи, когда дети обжигались, но сейчас, конечно, такого отопления нет. Это было где-то в конце сентября – начале октября».

В поселковой администрации считают, что мужчина сам докатился до такой жизни. Ему пытались помочь сделать паспорт – он отказался. Даже ехать в больницу его пришлось уговаривать с привлечением участкового, подтверждают несколько человек. Мужчина сейчас лежит в Экимчане, в районной больнице. Там ему и ампутировали обе конечности.

Сельчане уверены, что ноги мужчина обморозил в доме № 17 на улице Центральной из-за отсутствия всех батарей и, следовательно, – тепла.

«У него батареи чуть теплые, скорее всего, забиты там. Температура в помещении градусов семь максимум. Мы там были 2 февраля, у нас пар изо рта шел. Там двери все в инее, две батареи на всю площадь более 40 квадратов. У меня, например, регистры стоят на всю комнату от стенки до стенки, а там маленькие батарейки, ну что они там согреют. Мы стояли в одежде, и холодно было.

Почему остальных батарей нет. Батареи в доме плоские, их, видимо, прорвало. У нас постоянные перепады давления в этом году, у очень многих прорвало отопление. Поэтому эти плоские батареи и пришли в негодность. И сантехники пришли сняли их, поставили заглушки вместо того, чтобы поставить новые радиаторы», – рассказала Мария Коркунова, член жилищно-бытовой комиссии Огоджинского сельсовета.

Дозвониться до руководителя частной организации, которая занимается обслуживанием, и узнать, что именно случилось с радиаторами, корреспонденту Амур.инфо не удалось – телефон все время был отключен. Но версия о том, что их сняли сами жильцы с целью продажи, отпадает – снятые радиаторы до сих пор стоят в доме.

И все опрошенные сельчане как один заявляют: обслуживающая компания – частная и сети готова обслуживать только до ввода в жилое помещение.

«Дома обслуживает новое частное предприятие. Говорят: мы до ввода и все. У нас поселок пенсионеров, а если рванет батарею, он не обслуживает. Такой договор заключила глава, и она за все отвечает. Она должна была обязать эту организацию, чтобы они взяли на себя ответственность обслуживать дома жителей хотя бы за плату. Но они говорят, что у них нет слесарей и рабочих. Они подали тепло, а дальше батареи хоть взорвись, они уже не отвечают. Глава передала имущество в аренду на 10 лет в их интересах, хотя до передачи она должна была все условия оговорить, но такого договора нет», – рассказал Николай Кашин, заместитель председателя совета народных депутатов Огоджинского поселения, бывший руководитель МУП «Огоджасервис».

Что же все-таки привело к тому, что мужчина остался без обеих ног, сейчас выясняет полиция.

«Сообщение о происшествии зарегистрировано в полиции. В настоящее время проводится проверка участковым уполномоченным полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Участковый подтвердил, что в разговоре мужчина сказал, что ноги он отморозил дома. И уже длительное время – около месяца – они у него находились в таком состоянии», – рассказали в областном УВД.

Будущее Александра Процуковича пока туманно. Глава Людмила Рудь рассказала, что они обдумывают, куда его можно пристроить после выписки. На родных мужчине, скорее всего, рассчитывать не приходится. В селе, помимо его дальних родственников, живет его бывшая жена, есть взрослая дочь. Но, по словам жителей, он с ними не общается.