Житель Благовещенска перевел более 200 тысяч рублей интернет-мошенникам

К полицейским Благовещенска обратился 62-летний местный житель, который сообщил, что его обманули мошенники. Горожанин заказал через Интернет бытовую технику, заплатив за нее 200 тысяч рублей. Но заказ благовещенец так и не получил, вернуть деньги назад тоже не удалось.

Предварительно установлено, что мужчина в Интернете увидел объявление о продаже бытовой техники на сайте магазина. Читая отзывы, он не обратил внимание на то, что все они относятся к другому похожему сайту. Потерпевший по телефону, указанному на сайте-двойнике, сделал заказ бытовой техники и перевёл на обозначенный злоумышленником расчётный счёт более 200 тысяч рублей.

При этом покупателю сообщили, что заказ придет в течение 10 дней. Однако в назначенное время заказ потерпевшему не пришел. Мужчина попытался связаться с менеджером по телефону, но ничего не вышло. Кроме того, сайт, через который мужчина оформил заказ, был удалён.

Потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает амурское управление МВД.