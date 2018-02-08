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9февраля
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8 февраля 2018, 20:24 5

Житель Благовещенска перевел более 200 тысяч рублей интернет-мошенникам

К полицейским Благовещенска обратился 62-летний местный житель, который сообщил, что его обманули мошенники. Горожанин заказал через Интернет бытовую технику, заплатив за нее 200 тысяч рублей. Но заказ благовещенец так и не получил, вернуть деньги назад тоже не удалось.

Предварительно установлено, что мужчина в Интернете увидел объявление о продаже бытовой техники на сайте магазина. Читая отзывы, он не обратил внимание на то, что все они относятся к другому похожему сайту. Потерпевший по телефону, указанному на сайте-двойнике, сделал заказ бытовой техники и перевёл на обозначенный злоумышленником расчётный счёт более 200 тысяч рублей.

При этом покупателю сообщили, что заказ придет в течение 10 дней. Однако в назначенное время заказ потерпевшему не пришел. Мужчина попытался связаться с менеджером по телефону, но ничего не вышло. Кроме того, сайт, через который мужчина оформил заказ, был удалён.

Потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    9 часов назад

    и что за люди такие бабки шлют не зная кому.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Видать, лишние они были, двести тыр...

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Лох это наолго

  • Леонидова

    Леонидова
    7 часов назад

    Сегодня была неприятно удивлена, оказывается, что заказывая косметику с сайта Др.ПьерРико, деньги я плачу Ив роше.

    И "мнимые подарки" включены в счет.

    Прощайте два магазина сразу. А в посылке счет другой....Несколько лет заказывала, оказывается все туфта, никаких подарков, все оплачено.

    ООО "Ив Роше Восток" 109316, Регион 77, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9 ИНН 7710217064 Место расчётов: http://www.ricaud.com/ru/ 61674 ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-ЛИФТИНГ КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ - СРЕДНИЙ БЕЖЕВЫЙ 1 х 447.21 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 447.21 НДС 18% 68.22 16011 КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ 1 х 169.51 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 169.51 НДС 18% 25.86 89732 ЛАК БЕЗУПРЕЧНЫЕ НОГТИ ПУДРОВО-РОЗОВЫЙ 1 х 140.65 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 140.65 НДС 18% 21.46 31840 ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА ECLAT ETERNEL 1 х 1190.15 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 1190.15 НДС 18% 181.55 18344 ТУАЛЕТНАЯ ВОДА AME TOSCANE 10МЛ 1 х 151.48 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 151.48 НДС 18% 23.11 ИТОГ 2099.00

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    https://www.groupe-rocher.com/fr/dr-pierre-ricaud точно одна фирма) вот и покупай после этого, то на мошенников нарвешься, то на фирмы с разными никами под одним хозяином

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