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8 февраля 2018, 20:06 1

Таможни Хэйхэ и Благовещенска синхронизируют время работы

Таможни Хэйхэ и Благовещенска синхронизируют время работы

Глава Приамурья побывал с рабочим визитом в Харбине. Там Александр Козлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао обсудили совместные планы развития приграничного туризма и работу таможен. Как отметил амурский губернатор, разрыв во времени работы пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ часто негативно влияет на турпотоки и ритмичность грузовых отправок.

«Синхронизация времени работы пунктов пропуска не только позволит повысить взаимные турпотоки, но и нарастить грузопоток между Россией и КНР. Для этого нужно пересмотреть и штатную численность сотрудников пунктов пропуска», – сказал Александр Козлов.

Поэтому было предложено согласовать работу пунктов пропуска на пассажирском направлении с 07:00 до 20:00 и на грузовом – с 07:00 до 21:00. Сделано это будет в тестовом режиме с началом навигации на реке Амур. По итогам встречи профильным департаментам провинции уже даны соответствующие поручения. О результатах проведенной работы будет доложено на следующей встрече губернаторов, которая состоится в ближайшее время.

Губернатор Приамурья также поднял вопрос и об установлении круглосуточного режима работы будущего автомобильного пункта пропуска в районе моста через Амур. «У нас уже есть положительный опыт такой работы – перевод грузового направления пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ на семидневную рабочую неделю (в 2016 году). Это позволило увеличить грузопоток почти на 20 %», – отметил глава Амурской области.

Китайской стороне был предложен конкретный алгоритм действий. Было решено взять его за основу.

Александр Козлов отметил, что, согласно прогнозам, в рамках реализации газовых проектов из Китая будет завезено более 100 тысяч тонн грузов, в том числе компанией «Чайна петролеум инжиниринг энд констракшен». Возможно пограничным и таможенным службам стоит учесть прогнозы и увеличить численность работников на пунктах пропуска, сказал губернатор Приамурья.

Еще одной темой встречи стало строительство канатной дороги через Амур. Достигнута договоренность в рамках будущей встречи губернаторов о подписании соглашения с участием всех заинтересованных сторон, где будут закреплены все конкретные вопросы практической реализации проекта.

Также будет разработан совместный план развития туризма, что позволит нарастить взаимные турпотоки, повысить узнаваемость приграничных регионов и создать все условия для приема туристов, сообщает областное правительство.

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#губернатор #Китай #областная власть #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    7 часов назад

    Неужели так просто ? С 1991 года занимаюсь ВЭД с Китайскими партнерами . И ни разу ни одно Российское должностное лицо не смогло уравнять время работы на смежных таможнях .Китайцы всегда улыбаются , клянутся в вечной дружбе , вот только делают все по-своему .

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