Благовещенская полиция разберется в конфликте фирмы ритуальных услуг и администрации

В Благовещенске сотрудница одной из компаний ритуальных услуг обвиняет начальника отдела муниципального предприятия в том, что он причинил ей травму. Женщина обратилась в полицию. Мужчина собирается писать встречное заявление.

В отдел регистрации захоронений администрации города Людмила Попова обратилась как сотрудница одной из городских частных компаний ритуальных услуг. Ей необходимо было получить разрешение на участок для захоронения. Но начальник отдела регистрации захоронений МКП «Эксплуатационно-хозяйственная служба» Андрей Кириллов, по словам Людмилы, отказался его выдать, требуя не копии, а оригиналы доверенностей заказчика. Тогда она начала снимать происходящее на камеру.

«Уведомление было по одному пункту регламента, отказ был совсем по другому пункту регламента. Когда я предоставила документы, что у меня все в порядке, он отказался все комментировать. Он подозревает, что мы подделываем доверенности. А интерес нам какой? Мы, кроме захоронения, ничего не можем сделать по этой доверенности», – высказалась Людмила Попова.

«Я хотела сделать видеозапись, – продолжила женщина. – Так как я левша, у меня телефон был в левой руке. Андрей Михайлович подскочил, зажал мне между крышкой и телефоном палец, выворачивая, он выдернул телефон. Причем повредил мне палец».

После этого инцидента Людмила сразу поехала в травмпункт, а оттуда в полицию. Ей поставили диагноз – повреждение капсулы сустава пальца. Сейчас она на больничном и ждет результатов проверки, которую начали в полиции.

Между тем сам начальник отдела регистрации захоронений отрицает факт какого бы то ни было рукоприкладства.

«Эта ситуация спровоцирована данным гражданином в мою сторону. Она указывает, что я ей повредил палец. Это неправда, я не прикасался к ней. Данная организация выступает по доверенности заказчика, они нам принесли доверенности, но это были не оригиналы, а копии, я попросил принести мне оригиналы. Она начала ругаться, у меня есть свидетели. И начала говорить, что будет снимать. Подошла вплотную к моему рабочему месту и включила камеру. Я встал и обошел ее вокруг, попросил ее не снимать и подошел к столу специалиста. Я уверен, что если у нее палец поврежден, то она его либо сама повредила, либо его кто-то повредил со стороны, чтобы создать на меня такую провокационную статью», – сказал Андрей Кириллов.

При этом в тот же день спустя короткое время Людмиле Поповой выдали необходимое разрешение. По регламенту, сделать это должны были в течение суток. В частной ритуальной компании посчитали, что этот инцидент – наступление на их бизнес. Ведь если организация вовремя не получит разрешение на захоронение, под угрозой окажутся сами похороны.

Между тем обвиненный в членовредительстве сотрудник муниципального предприятия считает, что его имя порочат. Он намерен писать встречное заявление в полицию.