В Ивановском районе задержали водителя с гашишным маслом

В Амурской области задержали мужчину, который перевозил в автомобиле наркотики в особо крупном размере. Машину преступника остановил наряд ДПС по наводке оперативников. Теперь амурчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области, ОМВД России по Ивановскому району совместно с инспекторами ДПС. Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что мужчина 1965 года рождения может перевозить в автомобиле наркотики. При проверке информация подтвердилась.

Наряд ДПС по ориентировке остановил машину на 91 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Водитель выбросил из салона автомобиля бумажный сверток. Пояснить полицейским, что в нем находится, мужчина отказался.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли бумажный сверток. В нем находилась масса темного цвета с запахом конопли. При проведении осмотра автомобиля стражи правопорядка обнаружили две металлические пол-литровые банки и пластиковую бутылку таким же объёмом, наполненных веществом темного цвета.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятые вещества являются гашишным маслом общей массой свыше 1,2 килограмма, что является особо крупным размером.

По факту незаконного оборота наркотиков следственным отделом ОМВД России по Ивановскому району возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый намеревался сбыть наркотик.