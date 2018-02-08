Названа причина схода вагонов грузового поезда в Тындинском районе

Ненадлежащее содержание пути и отсутствие контроля за его техническим состоянием привело к сходу вагонов с каменным углем в Тындинском районе в середине января. К такому выводу пришли в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Проведенная проверка выявила нарушения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Установлено, что происшествие произошло по вине руководителей Юкталинской дистанции пути ОАО «РЖД», которые содержали пути ненадлежащим образом и не контролировали его техническое состояние.

В связи с допущенными нарушениями требований федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» транспортный прокурор внес представление начальнику дистанции. В итоге 9 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования. Дела сейчас находятся на рассмотрении.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 16 января 2018 года около половины десятого вечера. На перегоне станций Тас-Юрях – Юктали с рельсов сошли 13 вагонов с углём. Грузовой состав не опрокинулся. На движении пассажирских поездов ЧП не сказалось.