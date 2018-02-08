По программе трудовой мобильности в 2018 году в Приамурье хотят привлечь 80 человек

Фото: press-unity.com

На Дальнем Востоке продолжает работать программа трудовой мобильности. Планируется, что в 2018 году она позволит дальневосточным компаниям привлечь 415 сотрудников – при государственной поддержке переезда, адаптации и размещения в первое время на новом месте. В числе регионов ДФО, куда планируется привлечь больше всего работников, – Приамурье.

Так, наибольшее число сотрудников по программе ожидается на предприятиях Приморского края – 132 человека, Хабаровского края – 94 человека и Амурской области – 80 человек. На данный момент по программе трудовой мобильности на Дальний Восток уже привлечены 650 человек – с 2016 года.

«Этот показатель стоит рассматривать как своего рода результат стартового периода, в ходе которого нам удалось установить, что программа востребована со стороны работодателей, а также со стороны людей, которые готовы переезжать за работой на Дальний Восток», – говорит гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

По программе доступен широкий спектр вакансий – от рабочих специальностей до специальностей узкого профиля. Люди подписывают с компаниями трехлетний трудовой договор, получая компенсацию стоимости переезда и переобучения, полное или частичное решение проблемы найма жилья, социальный пакет, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«На портале Роструда "Работа в России" существует специальный раздел, посвященный программе повышения трудовой мобильности. В нем представлена подробная информация о самой программе, о регионах приоритетного привлечения ресурсов, а также вакансии работодателей – участников программы. На сегодняшний день это порядка 500 предложений о трудоустройстве с поддержкой при переезде, из них примерно половина – от дальневосточных работодателей.

При этом мы видим, что вакансии предприятий Дальнего Востока являются одними из наиболее привлекательных. За последние два года более 60 % граждан, переехавших по программе, выбрали именно Дальний Восток», – рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

С вакансиями также можно ознакомиться на специализированном портале «Работа на Дальнем Востоке». Соискатель может оперативно откликнуться на заинтересовавшее его предложение через удобную форму сайта. Кроме того, на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликован перечень работодателей – участников программы 2018 года.

По словам Валентина Тимакова, за время работы программы был выявлен ряд сдерживающих ее факторов. Это, например, ограничение по виду расходования средств господдержки, недостаточность размера поддержки, а самое главное – финансирование по программе получает работодатель, сам переезжающий.

«Ряд барьеров будет снят, как мы рассчитываем, после внесения изменений в закон "О занятости населения в Российской Федерации". Кроме того, сейчас проводится общественное обсуждение проекта распоряжения правительства Российской Федерации об увеличении суммы господдержки с нынешнего уровня в 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Агентство уже получило ряд запросов со стороны работодателей Дальнего Востока, резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, высказавших заинтересованность в участии в программе на новых условиях», – отмечает Тимаков.