Водонасосная станция благовещенского дома шесть лет никем не обслуживается

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Жители дома по адресу: улица Воронкова, 23/1, уже несколько лет страдают от нестабильного водоснабжения. Всё от того, что водонасосная станция, обслуживающая их и еще несколько многоэтажных домов, никем не обслуживается. Ситуация осложняется тем, что дом относится не к городу, а к Благовещенскому району.

Старшая дома по адресу улица Воронкова, 23/1 Людмила Беседина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что проблемы у дома начались еще до сдачи в эксплуатацию. Компания-застройщик обанкротилась, дольщики едва не остались без квартир. Но в итоге жилье все-таки сдали.

«Водонасосная станция, которая снабжает водой нас и другие дома, никем не обслуживается, – возмущается Людмила Ивановна. – Ничего там не делается, ничего не смазывается, наоборот – разворовали автоматику. А она срабатывает и отключает нас от воды очень часто. Полторы недели назад сюда приезжала комиссия, я тоже была. Мы с трудом открыли дверь – она обледенела сантиметров на 20. Только один рабочий насос, с него течет вода, он весь проржавел. Второй и третий пытались включить – не работают. Автоматику разворовали, потому что входят туда, чтобы включить насосы, неизвестно какие люди».

Женщина пояснила, что сразу после сдачи дом взяла к себе управляющая компания АНК. А потом стали приходить квитанции от «Евросервиса». Оказалось, эта управляйка выкупила дом. Жильцов, по словам Людмилы Бесединой, не спросили и не спрашивали.

«Три года Таран обслуживал нашу станцию, а потом отказался от нее, – рассказала старшая дома. – А теперь говорят, нет никаких документов на эту станцию».

В управляющей компании Домоуправление № 7 ООО «Евросервис» журналистам пояснили, что водонасосная станция никогда не находилась в их обслуживании. «Это бесхозная станция. При сдаче дома почему-то ее просто не передали специализированной компании, например, водоканалу, – рассказала директор домоуправления Лариса Сидельникова. – Вообще, у нас в городе много бесхозных сетей. Мы уже боремся долго – и на городском и на областном уровнях – чтобы с ними разобрались, чтобы им дали статус хозяйственных. Власти обещают, но вопрос еще не решен».

В мэрии Благовещенска ответили, что дом по адресу улица Воронкова, 23/1 и водонасосная станция находятся на земле не города, а Чигиринского сельсовета, поэтому вопрос со станцией и с водоснабжением дома относится к ведению администрации Благовещенского района.

Глава администрации района Сергей Адаменко заявил, что проблема эта ему известна. Возникла она из-за того, что застройщик обанкротился, и дом достраивали хозспособом.

«Обычно, организация, которая строит дома, она полностью всё строит, потом оформяет и передает соответствующим организациям, – пояснил Сергей Владимирович. – Из-за банкротства в данном случае этого не произошло. Сейчас на уровне сельсовета проводится работа по оформлению этого бесхоза».

Сергей Адаменко пообещал, что в ближайшее время специалисты администрации сообщает, какая работа по данной проблеме уже проведена.